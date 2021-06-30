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Энергетика и ТЭК

В Чеченской Республике состоялся пуск первой солнечной электростанции

 © hevelsolar.com

В Чеченской Республике состоялось торжественное открытие Наурской солнечной электростанции мощностью 5 МВт, первого объекта солнечной генерации в регионе.

Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Группой компаний «Хевел» и Правительством Чеченской Республики в феврале 2019 года.

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступили структуры ГК «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили специалисты компании «Россети Северный Кавказ».

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 500 млн рублей. Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составит 5,6 млн кВт*ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 3 тыс. тонн.

При реализации проекта было создано около 100 рабочих мест на период строительства и 18 постоянных рабочих мест, также были привлечены местные подрядные организации.

Ввод объектов солнечной генерации будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий региона.
Источник: https://www.hevelsolar.com/about/ne...k-pervoi-solnechnoi-elektrostancii/

Хевел, солнечная электростанция, Чечня
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