Газпром трансгаз Санкт-Петербург завершил испытания нового российского энергетического оборудования

Компрессорная станция «Портовая», подающая газ в газопровод «Северный поток» © www.gazprom.ru

В филиале компании — Портовом линейном производственном управлении магистральных газопроводов — успешно завершены контрольные испытания источника автономного энергообеспечения «Эвогресс 6.0», разработанного и изготовленного российской компанией.

Серийный образец энергоисточника, работающего на природном газе, установлен на площадке контрольного пункта телемеханики газопровода «Грязовец-Выборг», подающего газ в газопровод «Северный поток».

В случае нештатных ситуаций электрическая энергия, вырабатываемая автономным энергоисточником «Эвогресс 6.0», запитает электропривод запорной арматуры магистрального газопровода и обеспечит его перекрытие.

Всего в России на сегодняшний день эксплуатируется пять установок «Эвогресс» мощностью 4, 6, и 8 кВт. Номинальная электрическая мощность энергоблока, расположенного на объекте ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ― 6 кВт. Эксплуатационные (ресурсные) испытания «Эвогресс 6.0» были начаты в августе 2020 года. Сейчас он уже имеет наработку 16 994 часа, что подтверждает надежность работы в условиях длительной эксплуатации.

Комиссия экспертов провела оценку технического состояния, надежности и ремонтопригодности установки и подтвердила возможность ее применения в проектах ПАО «Газпром».

В состав комиссии контрольных испытаниях, помимо специалистов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», приняли вошли представители Управления 308 ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром газнадзор», ООО «Наука-Энерготех», АО «Газпром промгаз», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО «Газпромнефть НТЦ» и АО «Газпром оргэнергогаз».