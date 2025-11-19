1 день назад

Оборудование включено в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, что означает прохождение необходимой сертификации и подтверждение ее российского происхождения. Такое оборудование широко востребовано рынком в условиях программ по импортозамещению в телеком-инфраструктуре.

Продуктовая линейка, входящая в Реестр, включает 11 моделей коммутаторов, которые предназначены для построения корпоративных локальных вычислительных сетей. Оборудование востребовано в сегментах среднего и крупного бизнеса, государственном секторе, а также у операторов связи.

Начало коммерческих поставок серийных коммутаторов запланировано на IV квартал 2025 года.

«Т-Ком» — российский производитель телекоммуникационного оборудования (входит в состав Топливного дивизиона «Росатома»), предлагающий своим заказчикам широкую линейку оборудования для построения и модернизации сетей передачи данных.

Компания реализует более 100 моделей управляемых коммутаторов: ядра, агрегации и доступа. Продукция ООО «Т-Ком» характеризуется надежностью на ведущем научно-техническом уровне, а также входит в Единый реестр радиоэлектронной продукции.

Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, дата-центры, операторы связи и др.