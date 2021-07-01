«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 22 троллейбусов «Адмирал» в Самару

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В Самару пришли новые троллейбусы «Адмирал». Подвижной состав передан самарскому муниципальному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление». В ближайшее время новая техника выйдет на улицы города.

«Совсем скоро жители Самары изменят свое представление о комфортном общественном транспорте, когда проедутся на наших новых современных троллейбусах, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Высокое качество, безопасность и комфорт — это „три кита“, которые лежат в основе нашей продукции. В обустройстве интерьера только мы применяем алюминиевые сплавы, что снижает пожарную нагрузку салона, а также делает его эстетичным, долговечным и износостойким. „Адмирал“ не только прослужит долго, но и станет гармоничным дополнением городского пейзажа».

Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. В данной модели применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров: видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, современные системы климат-контроля. «Адмирал 6281» — полностью низкопольный и имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава.

Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с наличием 33 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость — 70 км/ч.

Напомним, что поставка троллейбусов на 60% стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40% - из регионального.

Справка:

«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году, компания специализируется на создании стопроцентного низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (два троллейбуса и два электробуса). Сегодня на территории Российской Федерации эффективно эксплуатируются более 600 трамвайных вагонов и 200 троллейбусов, произведенных компанией «ПК Транспортные системы». Производственные площадки «ПК Транспортные системы», расположенные в Твери, Санкт- Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.

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