Сборная России завоевала шесть медалей на Балтийской географической олимпиаде

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Российская сборная стала первой в неофициальном командном зачёте VII Балтийской олимпиады, которая завершилась в городе Сувалки (Польша)

Ребята завоевали шесть наград.

Золотые медалисты:

Елена Агапова (Санкт-Петербург);

Никита Панфилов (Москва);Рустам Бигильдин (Москва).

Серебряный медалист: Ольга Овчинникова (Москва).

Бронзовые медалисты: Ян Некрашевич (Костромская область);Арсений Чугин (Москва).

Всего на олимпиаде было разыграно четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

Справочно

Балтийская географическая олимпиада проводится с 2014 года, в ней принимают участие Беларусь, Латвия, Эстония, Литва, Польша и Россия.

Олимпиада состоит из трёх туров: теоретического, который объединяет задания по различным географическим тематикам, и полевого тура, включающего две части. В первой участники собирают данные на местности, выполняя практические задания, во второй — обрабатывают сделанные ранее наблюдения, создавая карты и предлагая решения проблемных тематик. Третий тур представляет собой мультимедиа-тест: школьники отвечают на 40 блиц-вопросов.

https://olimpia...a.ru/news/21454