Сборная России завоевала шесть медалей на Балтийской географической олимпиаде
Российская сборная стала первой в неофициальном командном зачёте VII Балтийской олимпиады, которая завершилась в городе Сувалки (Польша)
Ребята завоевали шесть наград.
Золотые медалисты:
Елена Агапова (Санкт-Петербург);
Никита Панфилов (Москва);Рустам Бигильдин (Москва).
Серебряный медалист: Ольга Овчинникова (Москва).
Бронзовые медалисты: Ян Некрашевич (Костромская область);Арсений Чугин (Москва).
Всего на олимпиаде было разыграно четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.
Справочно
Балтийская географическая олимпиада проводится с 2014 года, в ней принимают участие Беларусь, Латвия, Эстония, Литва, Польша и Россия.
Олимпиада состоит из трёх туров: теоретического, который объединяет задания по различным географическим тематикам, и полевого тура, включающего две части. В первой участники собирают данные на местности, выполняя практические задания, во второй — обрабатывают сделанные ранее наблюдения, создавая карты и предлагая решения проблемных тематик. Третий тур представляет собой мультимедиа-тест: школьники отвечают на 40 блиц-вопросов.
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01.07.2118:50:22