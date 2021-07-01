В Краснодарском крае дан старт строительству первого этапа новой федеральной дороги А-289

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1 июля в хуторе Белый (Темрюкский район Краснодарского края) прошла церемония закладки памятного камня. Торжественное мероприятие дало старт строительству первого этапа новой федеральной трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь.

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Протяженность новой четырехполосной федеральной трассы IБ категории составит 119 км. Дорога пройдет в обход населенных пунктов. В состав объекта входит два моста через реки Кубань и Протока, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов и более 160 малых искусственных сооружений. В целях обеспечения комфортного передвижения автомобилистов проектом предусмотрено строительство 11 площадок отдыха. Расчетная пропускная способность новой трассы — 40 тыс. авт. / сут. Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»).

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов подчеркнул, что начало строительства автомобильной дороги А-289 — событие долгожданное для всей транспортной инфраструктуры Краснодарского края: «Работы одновременно производятся практически на всем протяжении трассы. Подрядные организации обеспечены штатом высококвалифицированных специалистов и новейшей техникой для выполнения поставленной задачи в срок».

«Данный проект имеет важное значение для развития Южного федерального округа. Его реализация обеспечит комфортное транспортное сообщение Крымского полуострова с материковой частью России», — отметил руководитель ГКУ КК «Краснодаравтодор» Евгений Зайцев.

В настоящее время в рамках подготовки территории к строительству обустроены складские и технологические площадки, проложены подъездные пути. Кроме того, снимается верхний почвенно-растительный слой и ведётся обследование территории на наличие взрывоопасных предметов и предметов археологического наследия. Отметим, что ранее во время раскопок поселения «Красный Октябрь-2» в Темрюкском районе специалистами была обнаружена керамическая чаша, которая, по их мнению, имела ритуальное назначение и предварительно относится к V в. н. э. А в районе хутора Прикубанский на глубине около метра была найдена глиняная кремационная урна эпохи средневековья с погребальным инвентарём и свернутая в несколько оборотов железная сабля.

Завершение всего комплекса строительных работ намечено на конец 2024 года. После ввода объекта в эксплуатацию путь из Краснодара до Крымского моста будет занимать не более двух часов.

*** Существующая автомобильная дорога А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь протяженностью 150 км (км 0+000 — км 149+497), участки которой относятся ко II и IВ техническим категориям, находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» с ноября 2018 года. После запуска автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года данная трасса стала одной из наиболее востребованных в Краснодарском крае. Высокая интенсивность транспортных потоков, особенно в туристический сезон, выявила острую необходимость увеличения пропускной способности дороги. Новая трасса пройдет в обход населенных пунктов и должна решить данную проблему.