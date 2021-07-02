Новороссийский порт добавил резервуар под растительное масло в 10 тыс. куб. м

Новороссийский порт ввел в эксплуатацию резервуар под растительное масло вместимостью 10 тыс. куб. м., общая товарная масса единовременного накопления масла на терминале достигла 24 тыс. тонн.

В 2020 г была построена площадка автослива на два места, позволяющая обеспечить суточный слив растительного масла из автоцистерн в объеме до 1 тыс. тонн в сутки (50 машин). Компания планирует ввод еще одного резервуара товарной вместимостью 10 тыс. куб. м. в 2022 г.

Терминал располагает двусторонней жд эстакадой для одновременного слива 20 вагоно-цистерн производительностью слива 4 тыс. тонн в сутки. Основным направлением экспорта являются Индия и Китай.