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Транспорт и логистика

Новороссийский порт добавил резервуар под растительное масло в 10 тыс. куб. м

Новороссийский порт ввел в эксплуатацию резервуар под растительное масло вместимостью 10 тыс. куб. м., общая товарная масса единовременного накопления масла на терминале достигла 24 тыс. тонн.

В 2020 г была построена площадка автослива на два места, позволяющая обеспечить суточный слив растительного масла из автоцистерн в объеме до 1 тыс. тонн в сутки (50 машин). Компания планирует ввод еще одного резервуара товарной вместимостью 10 тыс. куб. м. в 2022 г.

Терминал располагает двусторонней жд эстакадой для одновременного слива 20 вагоно-цистерн производительностью слива 4 тыс. тонн в сутки. Основным направлением экспорта являются Индия и Китай.
Источник: https://www.zol.ru/n/33b1b

Новороссийский порт
  • Alex M Alex M
    02.07.2114:43:14

    У меня вопросы. Масло от разных поставщиков? Или там секции для приема от разных, или же тестируют каждую прибывшую цистерну по содержимому? Или качество одинаковое у масла на первичном этапе, или же его можно сделать разным потом, при фасовке и обработке?

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