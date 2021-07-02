Скоростной гофроформирователь ПОСТЭКС «покорил» РосУпак 2021

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Скоростной формирователь гофрокоробов — одна из разработок компании ПОСТЭКС- резидента технопарка высоких технологий Свердловской области блестяще зарекомендовала себя на прошедшем в июне в Москве Форуме РосУпак 2021 (412 экспонентов из 24 стран мира, в том числе 83 новые компании из России, Турции, Индии, Франции, Италии, Канады).

Гофроформирователь — устройство, в автоматическом режиме складывающее короб из заготовки и заклеивающее нижние клапана скотчем, что подготавливает коробки к укладке в него товара. Впервые разработка была представлена на Международной выставке Иннопром- 2019, к сегодняшнему дню разработаны новые модели формирователей, производительность которых достигает 25 коробов в минуту, что более чем в 2 раза выше, чем у первых разработок.

По словам основателя компании и ее генерального директора Ивана Постникова, гофроформирователь представленный на стенде компании партнера практически сразу был куплен и уехал на новое место работы, достигнуты договоренности по последующим поставкам.

Иван Постников уточнил: «Нами разработаны несколько вариантов гофроформирователей отличающиеся по: производительности (от 10 до 25 коробов в минуту); размерам складываемых коробов (например, короб длиной 240 мм и длиной до 630 мм); типу коробов (четырехклапанный короб, лоток типа „телевизор“); способу склейки (либо скотч, либо горячий клей) под задачи различного производства. Уже около сотни произведенных нашей компанией формирователей и заклейщиков успешно работают на предприятиях по всей России от Белгорода, Курска и Смоленска, до Иркутска, Красноярска и Барнаула».

Компания «ПОСТЭКС» — резидент технопарка высоких технологий с 2016 года. Основные направления деятельности компании сейчас: производство формирователей и заклейщиков гофрокоробов, автоматизация производственных процессов конечного цикла производства связанного с гофрокоробами, конвейерные системы, сервисное обслуживание. Сегмент, на который «Постэкс» ориентирован, связан с разработкой оборудования для автоматизации укладки продукта в гофрокороб, формированием гофрокоробов, заклейкой и укладкой коробов на поддоны.

Компанией реализованы около сотни проектов от 300 тысяч рублей до 12 млн руб., которые по сей день работают, увеличивая эффективность труда заказчиков при снижении затрат на производство.

Один из самых значимых результатов — всё без исключения оборудование и комплексные системы, спроектированные и произведенные за 9 лет работы ПОСТЭКС, на сегодняшний день находятся в работе.

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Справочная информация: компания «ПОСТЭКС» является членом Уральской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты РФ.

В Свердловской области и УрФО в целом компания уже зарекомендовала себя как признанный эксперт в сфере автоматизации производственных процессов.

В настоящее время среди клиентов компании: кондитерское объединение «Сладиал" — один из лидеров УРФО по производству кондитерских изделий, ООО «Казанский молочный комбинат» компания «Милком», «Глянцмастер» — крупнейший региональный производитель обувной косметики (торговая марка ШТРИХ), Вологодский агрокомплекс, Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», Пермский хладокомбинат «Созвездие», «Черкашин и партнеры», АО «ХК «Ополье» (молочный холдинг, входящий в корпорацию ПепсиКо) и другие.

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