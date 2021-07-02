Запущенный с космодрома Байконур грузовой корабль «Прогресс МС-17» успешно пристыковался к МКС

ТМК "Прогресс". Архивное фото © sun9-49.userapi.com

В соответствии с программой полета Международной космической станции 2 июля 2021 года в 03:59:41 по московскому времени произведена стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17», который стартовал с космодрома Байконур двумя днями ранее. Операции по причаливанию и стыковке к модулю «Поиск» проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») и российских членов экипажа МКС-65, космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва.

В среду, 30 июня, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». Пуск прошел штатно в 02:27 мск с площадки № 31. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту.

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Космический «грузовик» доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания её полёта в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на её борту. Среди них: 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

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