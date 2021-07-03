Компания «НПО Спецкран» поставила два новых мостовых крана на строящуюся ГЭС в Узбекистане

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В рамках программы развития гидроэлектрических станций в Узбекистане, подходит к завершению строительство наиболее крупной ГЭС — верхней ступени Чирчикского каскада. Участие компании в этом проекте закончено успешным выполнением работ по шеф — монтажу, испытаниям и сдачи Заказчику двух новеньких кранов г/п 63+5т и 63/12т для монтажа и обслуживания механического оборудования в камере основных и аварийных затворов строительно — эксплуатационного туннеля станции.

Компания продолжает активно участвовать в инвестиционных проектах строительства в энергетической области Республике Узбекистан.На этот раз началось проектирование и изготовление крана мостового электрического двухбалочного г/п 32/5, т, который будет установлен в здании станции МГЭС канала Даргом в Самаркандской области, и предназначен для проведения монтажных работ по гидрогенераторам, гидротурбинам и вспомогательному оборудованию в машинном зале.

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