В порту Ростова-на-Дону запущен новый крупный зерновой терминал

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Зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год 2 июля запустили на территории Ростовского морского мультимодального порта.

Терминал в Ростовском порту станет одним из крупнейших на Юге России, позволит увеличить пропускную способность и повысить экспортный потенциал Донского региона.

Строительство терминала началось в 2019 году. Скорость приёмки по железной дороге составит 800 тонн в час, по авто — 600 тонн, а скорость отгрузки на воду — 800 тонн в час. Ежедневно РММП сможет обрабатывать 200 вагонов с зерном, в то время как сейчас этот показатель — 110 вагонов в сутки.

Сумма инвестиций составила 1,8 млрд рублей. Новый зерновой терминал даст порту 65 новых рабочих мест. А для города — налоговые поступления. В бюджеты разных уровней компания направит более 500 млн рублей.

В связи с тем, что Ростовская область занимает лидирующие позиции по аграрному экспорту в стране, новый терминал позволит повысить объемы перевозок зерновых и таким образом сохранит лидерство региона в этой сфере.

За пять месяцев этого года в морских портах Ростовской области перегрузка зерновых составила 4,5 миллиона тонн, а по итогам 2020 года почти 17 миллионов тонн. В прошлом году регион стал рекордсменом страны по сбору зерновых культур. Аграриями Ростовской области было намолочено 12,6 миллионов тонн зерновых, что на 2,8% больше, чем в 2019 году. Основной зерновой культурой в области является пшеница. Доля Ростовской области в объёме российского экспорта продовольствия составляет 20%.

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