Броневик «Тайфун-ВДВ» получил 30-миллиметровую пушку

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Десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», который готовят к поставкам в армию, получил модернизированный боевой модуль с уникальной пушкой, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Он отметил, что по результатам испытаний боевой модуль полностью переделали, на что ушел почти год.

«На нем стоит 30-миллиметровая пушка — это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4×4 <…> Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может, даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы, и, что самое главное, делает это в движении», — сказал Зарахович.

Он воздержался от разглашения точных характеристик пушки, однако пояснил, что она стреляет значительно дальше другого оружия своего класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания составляет четыре тысячи метров).По словам Зараховича, специалисты предприятия-разработчика (ЦНИИ «Буревестник») фактически создали боевой модуль заново — им пришлось полностью перепроектировать его минимум два раза, потому что изначально он не соответствовал техническим требованиям заказчика.

«Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, ее возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас все соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает», — сказал собеседник агентства.Таким образом, российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что позволит сохранить жизни экипажа при подрыве или обстреле, добавил конструктор.

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