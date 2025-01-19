Масштабное обновление кранового оборудования на ПО «Севмаш»

АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (входит в ОСК) продолжает масштабное обновление кранового оборудования за счет собственных средств по программе модернизации. В цехах и на территории вводятся в эксплуатацию новые мостовые и портальные краны.

© aoosk.ru

Новое оборудование поступило в корпусно-сварочное производство.

© aoosk.ru

В цехе установлены три мостовых крана — 5-тонный и два 15-тонных. После завершения пуско-наладочных работ грузоподъемная техника будет предъявлена приемосдаточной комиссии. В этом году планируется смонтировать еще три крана грузоподъемностью 5 тонн. Вся техника российского производства.

На набережной № 1 завершаются работы по монтажу нового портального крана грузоподъемностью 10 тонн. Смонтировано стреловое устройство, работы проводились при участии специалистов воднотранспортного цеха Севмаша. После этого будут проведены пусконаладочные работы. Планируется, что в этом году на набережной № 3 также будет установлен новый портальный кран грузоподъемностью 50/10 тонн. Специалисты приступили к укрупнённой сборке конструкций.

Отметим, что масштабное обновление производственных мощностей реализуется также в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса», реализуемой при участии Минпромторга и ОСК.

Так, на Севмаше созданы современные специализированные производства по изготовлению, испытанию и достройке АПЛ 4-го и 5-го поколений, изготавливаются нестандартные морские технические средства под технические требования общества (плавдок «Сухона» — строится по доковой программе ОСК) и многое другое.

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