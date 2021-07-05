Швабе представил установку для получения медицинского кислорода из воздуха

© shvabe.com

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех впервые представил широкой публике новую разработку — концентратор кислорода для реанимационных и операционных палат, а также отделений интенсивной терапии.

Концентратор кислорода подключается к аппарату ИВЛ, выделяет кислород из окружающей среды, очищает и обеззараживает его, после чего подает в виде стерильного потока пациенту. В процессе очистки из воздуха удаляются не только бактерии, но и мельчайшие опасные частицы — вирусы и аллергены. В случае превышения допустимого уровня давления кислорода прибор автоматически выключается и подает звуковой сигнал. Использование концентраторов позволит не зависеть от наличия возможности подключиться к системе подачи кислорода в палате, что позволит устанавливать аппараты ИВЛ даже в не предназначенных для этого помещениях. Таким образом, больницы смогут использовать больше аппаратов ИВЛ в случае необходимости.

В составе холдинга «Швабе» разработку устройства ведет Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха.

«Концентратор кислорода предназначен не только для палат интенсивной терапии. Он может служить средством профилактики и улучшения самочувствия у здоровых людей. В этом случае всего один такой прибор способен обеспечить чистым кислородом от восьми до десяти человек. Ключевая особенность устройства — эффективность при использовании даже в помещениях с запыленным или разреженным воздухом», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Дмитроченко.

На выставке «Иннопром» представлен опытный образец концентратора. До конца 2021 года НИИ «Полюс» завершит государственную регистрацию прибора, после чего, в марте 2022-го, разработка будет запущена в серию. Запланированные объемы производства — 200 устройств в год. Ожидается, что рыночная стоимость прибора будет ниже существующих аналогов в среднем на 20%.