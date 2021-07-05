На заводе АВТОТОР освоен выпуск трехместного автовоза для перегонов на дальние расстояния

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Калининградский автомобилестроительный завод АВТОТОР освоил производство новой специальной техники на базе шасси коммерческого автомобиля Hyundai HD78. Это новый трехместный автовоз с прицепом, предназначенный для одновременной перевозки трех легковых автомобилей.

Автовоз произведен в партнерстве с компанией «Смартэко» (г. Нижний Новгород). Осуществлена модернизация кабины с оборудованием спального места, что позволяет производить перегоны на дальние расстояния. Благодаря новой сертификации тормозов модели Hyundai HD78 техника может эксплуатироваться с прицепом 3,5 тонны.

Для изготовления платформы надстройки компанией «Смартэко» применяется высокопрочная сталь, прочностные показатели которой позволяет снизить собственный вес. Все металлоконструкции проходят предварительную подготовку, после чего грунтуются и окрашиваются для исключения коррозии. Все элементы гидравлических систем подвергаются тщательной проверке, а их сборка осуществляется на базе итальянских комплектующих. Данные компоненты выполняются из бесшовных оцинкованных труб, исключающих потерю герметичности.

Автомобили Hyundai HD78 выпускаются на заводе АВТОТОР в Калининграде с 2011 года. С 2017 года освоено производство по полному циклу со сваркой и окраской кабин. Для выпуска Hyundai HD78 на предприятии введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.

Для адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе АВТОТОР покрываются дополнительным антикоррозийным слоем. Специалистами АВТОТОР разработаны технологические требования для окраски кабин коммерческих автомобилей, которые были одобрены Hyundai Motor Company.

Коммерческие автомобили, выпускаемые на АВТОТОР, оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек. Для этого на заводе создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек. Это, в частности, изотермические и промтоварные фургоны, борт-тенты, а также специальные надстройки. В частности, на предприятии был освоен выпуск передвижных медицинских комплексов — рентгенкабинета и мобильной стоматологической клиники.