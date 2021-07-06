«Ижнефтемаш» разработал новые станки-качалки

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Ижевский завод ГК «Римера», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, подготовил к серийному производству три модели приводов глубинных штанговых насосов.

Они имеют грузоподъемность от 9,7 до 11,6 тонн (21,3 — 25,6 тысяч фунтов по международному стандарту API 11Е) и максимальную длину хода от 3 до 3,7 метров (от 120 до 144 дюймов).

Многие конструктивные элементы — подшипниковые узлы, лестницы, площадки обслуживания — максимально унифицированы.

При разработке станков-качалок NC-228D, NC-320D и NC-456D было использовано новое для предприятия техническое решение — в соответствии с требованиями заказчика на приводы установлен промежуточный редуктор. Он позволит увеличить передаточное отношение и обеспечить необходимое количество качаний — 2, 4 или 6 ходов в минуту.

— «Ижнефтемаш» продолжает расширять присутствие в России и странах СНГ, предлагая клиентам новые технологии и инжиниринговые решения. Одновременно мы повышаем приоритет экспорта в дальнее зарубежье. Производственный потенциал предприятия позволяет выпускать продукцию на уровне мировых аналогов. Первые поставки станков-качалок по стандарту API 11E планируется выполнить в Южную и Юго-Восточную Азию, — отметил генеральный директор завода «Ижнефтемаш» Юрий Бельков.

В 2020 году «Ижнефтемаш» увеличил объем экспортных поставок станков-качалок на 78% по сравнению с 2019 годом.