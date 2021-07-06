В Краснодарском Центре зерна запущена новая линия по обработке зерновых культур

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В Национальном центре зерна им. П.П. Лукьяненко (Краснодарский край) состоялся запуск новой линии по переработке семян зерновых колосовых культур. Производительность новой линии составляет 10 тонн семян в час.

Таким образом, в Центре будут действовать 5 современных линий по обработке и сортировке семян общей производительностью 50 тонн в час", — сообщил на торжественном запуске линии директор Центра, академик РАН Романенко Александр Алексеевич.

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Открытие линии совпало с получением первого урожая озимой пшеницы 2021 года — пшеницы сорта «Ультра 11». Этот вид скороспелой пшеницы, созревающей раньше ячменя, по первым испытаниям уже показывает высокое качество зерна и урожайность более 65 центнеров с гектара.

Обслуживать линию будут 4 специалиста, работник кары и оператор электронных систем.

Кубанская сельскохозяйственная опытная станция была создана в 1912 году. В 1956 году преобразована в Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (КНИИСХ). Авторитет института неуклонно растёт, он становится флагманом аграрной науки Кубани, обеспечивая своими сортами Северный Кавказ и другие регионы страны. В 1988 году институт стал головным учреждением Центра научного обеспечения АПК Краснодарского края. С 2017 года был переименован в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко».

© ncz-russia.ru

© ncz-russia.ru

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