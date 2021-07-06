Оборудование ЗАО «ЗЭТО» на первой арктической цифровой подстанции

На первой в Арктике цифровой подстанции (ЦПС) 110/10 кВ «Север» применено и успешно эксплуатируется КРУЭ 110 кВ производства ЗАО «ЗЭТО».

Ячейка КРУЭ © zeto.ru

ЦПС 110/10кВ «Север» введена в эксплуатацию в прошлом году в северной части Новопортовского месторождения «Газпром нефть» — самого северного и одного из наиболее крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений углеводородов на полуострове Ямал.

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Подстанция способна бесперебойно обеспечивать электроэнергией населенный пункт численностью в 10 тысяч человек. При этом благодаря инновационным системам интеллектуального управления и диагностики, для обслуживания объекта необходимо минимальное количество персонала, что важно для удаленных объектов промысла. Аналогов данного энергетического объекта нет, т.к. в проекте используются самые инновационные отечественные решения, адаптированные для работы в условиях Крайнего Севера.

Строительство цифровой подстанции впервые реализовано в Арктике на объектах нефтегазодобывающей отрасли в рамках национального проекта Министерства энергетики России «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики».

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При проектировании подстанции специалисты адаптировали конструкцию здания и оборудование для работы в экстремальных климатических условиях арктического региона, применили инновационные отечественные разработки в области элегазового оборудования, в частности КРУЭ 110 кВ производства великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО». Данное решение является полностью отечественной разработкой, входящей в «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации» Министерства промышленности и торговли РФ.