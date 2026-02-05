Первый полностью отечественный газовоз благополучно доставил партию сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ — 2», расположенного на Гыданском полуострове, до плавучего накопителя СПГ близ Мурманска. Прежде чем это произошло, судно совершило переход по Северному морскому пути, чтобы достичь санкционного проекта, находящегося на дальневосточной верфи «Звезда», где его и построили ввели в строй.

По сообщению «Совкомфлота», принадлежащий компании газовоз «Алексей Косыгин», построенный в РФ и введенный в эксплуатацию 22 декабря 2025 года, успешно завершил первоначальный рейс по траектории Большой Камень (Приморский край) — Обская губа (Карское море) — губа Ура (Баренцево море) — Мурманск и приступил к работе в рамках проекта «Арктик СПГ — 2».В конце января газовоз принял первую партию СПГ с «Арктик СПГ — 2» в Обской губе, а 3 февраля — выгрузил этот газ на плавучее хранилище в губе Ура. Было отмечено, что новый газовоз превосходит по техническим параметрам те СПГ-танкеры, которые задействованы на «Ямал СПГ».В процессе следования по Севморпути на судне были проведены тесты его способности самостоятельно двигаться во льдах. «Алексей Косыгин» подтвердил высокие характеристики ледостойкости, заложенные на этапе проектирования, показав более высокие результаты по способности проходить через лед по сравнению с газовозами предыдущего поколения ледового класса Arc7, к которому относится серия «Кристоф де Маржери», заявил российский судовладелец.Начало эксплуатации «Алексея Косыгина» на линии ускорит реализацию схемы переброски санкционного СПГ в Китай в период закрытия навигации по Северному морскому пути. Суть схемы в следующем: газовозы ледового класса доставляют грузы до Мурманска, откуда уже обычные СПГ-танкеры забирают их и следуют вокруг Европы.До этого на линии ледовых газовозов работал только «Кристоф де Маржери». Это единственное судно российской компании, которое ранее обслуживало «Ямал СПГ», но из-за введенных санкций было перенаправлено на обслуживание «Арктик СПГ — 2».