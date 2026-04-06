Российская производственная компания «Систэм Электрик» запустила производство воздушных выключателей-разъединителей SystemePact ACB SD, предназначенных для работы на больших номинальных токах и надёжной коммутации, на своем заводе в Ленинградской области.

Главное, чего удалось добиться при создании SystemePact ACB SD, — это преемственность для удобной замены выключателей-разъединителей популярной серии MasterPact как на этапе проектирования, так и при реконструкции действующих электроустановок. Аппараты выполнены в идентичных габаритных, установочных и присоединительных размерах, что позволяет модернизировать оборудование без изменения ошиновки и конструктива распределительного устройства, существенно сокращая сроки выполнения работ.

Выключатели-разъединители SystemePact ACB SD в выкатном исполнении типоразмеров ACB1 (на токи до 1600А) и ACB2 (на токи до 4000А) совместимы с корзинами выкатных выключателей MasterPact NT и NW соответственно.

SystemePact ACB SD имеют единую базу аксессуаров с воздушными выключателями SystemePact ACB, что упрощает их эксплуатацию и техническое обслуживание. Аппараты выпускаются в двух габаритных исполнениях. ACB1 рассчитан на номинальные токи от 400А до 1600А, а ACB2 — от 800А до 4000А, что позволяет гибко конфигурировать распределительные устройства под конкретные задачи промышленных предприятий, объектов энергетики, коммерческих и технических зданий.

Запуск российского производства воздушных выключателей-разъединителей SystemePact ACB SD, разработанных на той же силовой платформе, что и автоматические выключатели SystemePact ACB, позволил удовлетворить потребности заказчиков в надежном коммутационном оборудовании. Теперь заказчики получили специализированное решение с гибкими возможностями по уровню автоматизации аппаратов.

Выключатели-разъединители SystemePact ACB SD выпускаются на заводе «Систэм Электрик Завод Электромоноблок» в Ленинградской области. Производственный цикл включает не только сборку аппаратов, но и широкий спектр приёмо-сдаточных испытаний (проверку первичным током, испытания повышенным и пониженным напряжением, контроль работы приводных механизмов и аксессуаров) для обеспечения высокого качества и соответствия требованиям российских промышленных предприятий.

Собственное производство гарантирует стабильность поставок, сокращает сроки отгрузки и обеспечивает техническую поддержку на всех этапах эксплуатации оборудования. Гарантия на аппараты 5 лет, а срок службы — 25 лет.