В Башкирии запустили откормочную площадку для нового свинокомплекса

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В Белебеевском районе Башкирии группа компаний «Таврос» запустила откормочную площадку для будущего свинокомплекса.

На откормочной площадке № 3, строительство которой только что завершила Башкирская мясная компания (входит в ГК «Таврос»), будет содержаться 35 тысяч свиней. Это часть инвестпроекта по созданию в Белебеевском районе современного свинокомплекса, который разместится рядом с деревней Шаровка.

Инвестиции в проект составляют 980 млн рублей. На площадке будут работать 45 специалистов.

© glavarb.ru

А готовая продукция поступит на новый мясокомбинат, строительство которого начнется в августе. И это только часть большой инвестиционной программы «Тавроса» с объёмом вложений около 10 млрд рублей: соглашение о ее реализации было подписано с правительством республики на Петербургском международном экономическом форуме.

Это уже второй объект, запущенный «Тавросом» в Башкирии в этом году. Месяц назад был запущен свинокомплекс в Альшеевском районе.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru