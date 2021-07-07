В Башкирии запустили откормочную площадку для нового свинокомплекса
В Белебеевском районе Башкирии группа компаний «Таврос» запустила откормочную площадку для будущего свинокомплекса.
На откормочной площадке № 3, строительство которой только что завершила Башкирская мясная компания (входит в ГК «Таврос»), будет содержаться 35 тысяч свиней. Это часть инвестпроекта по созданию в Белебеевском районе современного свинокомплекса, который разместится рядом с деревней Шаровка.
Инвестиции в проект составляют 980 млн рублей. На площадке будут работать 45 специалистов.
А готовая продукция поступит на новый мясокомбинат, строительство которого начнется в августе. И это только часть большой инвестиционной программы «Тавроса» с объёмом вложений около 10 млрд рублей: соглашение о ее реализации было подписано с правительством республики на Петербургском международном экономическом форуме.
Это уже второй объект, запущенный «Тавросом» в Башкирии в этом году. Месяц назад был запущен свинокомплекс в Альшеевском районе.
Читайте также...
- В Башкирии заработал новый свинокомплекс
- ГК «Агроэко» запустила в Тульской области свиноводческую ферму
- ГК «Агроэко» открыла новую свиноферму в Тульской области