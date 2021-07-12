«Фотоэксперт» открыл новую типографию в Печатниках

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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Фотоэксперт», запустил на площадке в Печатниках типографию с собственной ИТ-системой по обработке заказов и управлению печатным процессом. Мощности полиграфического комплекса позволят печатать 50 млн фотографий и 1,5 млн фотокниг в год.

Компания является резидентом особой экономической зоны Москвы с 2019 года. В этом году на участке площадью более пяти тысяч квадратных метров в Печатниках предприятие запустило полиграфический комплекс, где задействовано более 80 единиц оборудования и внедрена собственная ИТ-система по обработке заказов и управлению печатным процессом. Мощности комплекса позволят печатать 50 млн фотографий и 1,5 млн фотокниг в год.

Предприятие специализируется на массовой печати фотографий и изготовлении фотоальбомов, книг, сувениров с индивидуальным дизайном. Резиденту принадлежит самый большой парк цифровых печатных машин и постпечатного оборудования в России с высоким уровнем производительности и автоматизации. За 15 лет работы компания завоевала в своем сегменте 80% рынка страны. Локализация в особой экономической зоне открыла для резидента льготный налоговый и таможенный режим, а также обеспечила комфортную логистику за счет удобства расположения площадки.

Технологический процесс в компании построен при минимальном участии персонала. Все действия автоматизированы и осуществляются по определенным кодам. Например, по совпадению штрих-кодов определяется совмещение обложки и блока. Это возможно благодаря наличию высокотехнологичного оборудования: отделочного, печатного, переплетно-брошюровочного. Такая техника позволяет моментально перенастраиваться и выполнять каждое последующее изделие с индивидуальными техническими характеристиками. В результате удается печатать сверхмалые тиражи в производственных масштабах. Заказчиками выступают более одной тысячи типографий и корпоративных клиентов в сегменте B2B и B2B2C.

Также большую экономию времени в приеме и обработке заказов дает онлайн-сервис. Пользователи имеют возможность создавать любой дизайн, делиться и редактировать макеты онлайн на сайте или через офлайн-редактор, а также при помощи приложения для пользователей смартфонов на платформе IOS и Android. Заказ изготавливается и доставляется в кратчайшие сроки по всей России, где открыты 15 тысяч пунктов выдачи.

«Каждый день мы стремимся придумать что-то новое, улучшить и автоматизировать существующие процессы. Работа в ОЭЗ Москвы помогла нам оптимизировать технологические процессы, что сказалось на качестве и сроках выполнения заказов. В ближайшие несколько лет мы планируем увеличить масштабы производства фотографической и полиграфической продукции, в том числе и за счет новых для России онлайн проектов», — рассказал исполнительный директор компании «Фотоэксперт» Алексей Тимонин.

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru