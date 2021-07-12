На Чаяндинском месторождении введена в эксплуатацию новая электростанция

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Мощность нового энергетического объекта составляет 72 МВт. Главная задача ЭСН — покрыть растущие потребности Чаяндинского промысла в электрической и тепловой энергии. Так, по проектным расчётам, к 2047 году электрическая нагрузка производственной инфраструктуры ЧНГКМ должна составить более 66 МВт.

Электростанция собственных нужд состоит из трех энергомодулей, в которых расположены по два энергоблока мощностью 12 МВт каждый. В качестве топлива для выработки энергии здесь используется природный газ, добываемый на ЧНГКМ и подготавливаемый на Установке комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ-3).При строительстве электростанции собственных нужд применялись передовые и проверенные решения отечественных производителей — их силами изготовлены турбоагрегаты, энергоблоки, агрегатные комплектные распределительные устройства, трансформаторная подстанция мощностью 10/110кВ.

Электростанция собственных нужд ЧНГКМ питает следующие производственные объекты на Чаянде: опорную базу, Установку комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ-3), полигон твердых бытовых и промышленных отходов (ТБПО). На удаленных месторождениях, к которым относится ЧНГКМ, потребность в электроэнергии не может быть полностью удовлетворена за счет сторонних источников энергоснабжения. Электростанция собственных нужд, запущенная в эксплуатацию в 2021 году, обеспечивает энергетическую независимость Чаяндинского промысла с целью бесперебойной добычи углеводородного сырья. И, таким образом, решает одну из важнейших задач ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 8 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных. Производственные объекты Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО). В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.

© noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

© noyabrsk-dobycha.gazprom.ru