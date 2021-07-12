В Татарстане состоялся запуск завода ООО «Полипласт-Казань»

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На базе помышленного парка «Никольское» в Лаишевском районе Татарстанас запущен новый завод ООО «Полипласт-Казань». Новое предприятие группы компаний «Полипласт» обеспечит поставки современных добавок в бетон, отвечающих запросам клиентов необходимых для реализации сложных строительных проектов.

Инвестиции в строительство и запуск объекта составили более 300 млн рублей.Передовое оборудование нового производства «Полипласт-Казань» позволит постоянно развивать рынок строительной химии, совершенствовать добавки и основной строительный материал — бетон.

Как рассказал Горобец Илья Игоревич, генеральный директор ООО «Полипласт-УралСиб», производственные мощности нового завода составляют 10 тысяч тонн добавок в год, это позволит удовлетворить потребности не только Татарстана, но и прилегающих территорий. Собственная современная лаборатория обеспечивает контроль качества всей производственной цепочки от приемки сырья до выпуска готового продукта.

«Полипласт-Казань» — современная, наукоёмкая динамично развивающаяся компания, нацеленная на достижение высот на рынке строительной химии, а также надёжный партнёр в реализации социальных программ в регионе присутствия. Общая площадь территории нового производства 10000 кв. м, площадь под застройкой — 2424,6 кв. м. Объём инвестиций, вложенных в строительство и запуск объекта, составил около 350 млн рублей.

© tatarstan.ru

На сегодняшний день группа компаний «Полипласт», специализирующаяся на производстве химических добавок в бетоны и растворы, по собственным оценкам, занимает более 50% российского рынка добавок для бетона. При этом компания имеет широкую географию продаж: СНГ, Западная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия.