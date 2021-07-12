В Дагестане построено хранилище для плодов и овощей

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Инвестпроект СПоКа «Стимул» по возведению хранилища на 3 тыс. тонн реализовали в Кизлярском районе. В сентябре 2021 года сюда на хранение начнут поступать первые партии плодов и овощей.

Технологическое оборудование, установленное в помещениях, обеспечивает точность работы систем климатического контроля, поддерживает необходимую температуру и определенный уровень влажности воздуха.

Более 60% плодоовощной продукции в республике выращивается в личных подсобных хозяйствах. Поэтому дальнейшее развитие АПК власти республики связывают с развитием сельскохозяйственной потребительской кооперации.

СПоК «Стимул» сформирован на базе личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также с участием индивидуальных предпринимателей и сельхозорганизаций, занимающихся выращиванием овощей, бахчевых и зерновых культур, а также производством животноводческой продукции. Возведение хранилища позволит обеспечить не только хранение выращенных аграриями овощей и фруктов, но и будет способствовать сбыту сельхозпродукции по выгодным ценам, а также содействовать созданию рабочих мест.

За последние годы создана серьезная нормативно-правовая база, позволяющая поддерживать СПоКи: выделяются государственные гранты на развитие их материально-технической базы, имеются возможности их участия в других многочисленных направлениях господдержки АПК.