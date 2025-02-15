Дагестанский рис

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В 2024 году в Дагестане собрано 159 тыс. тонн риса (после доработки). Это один из лучших результатов в республике.

В прошлом году рисовые поля занимали 34,7 тысячи гектаров, что на 3,3 тысячи гектаров больше, чем в 2023 году. Это второй после Краснодарского края рисоводческий регион страны.

Лидирующую позицию удерживает Кизлярский район, где расположены основные площади рисовых чеков — 18,7 тысячи гектаров, что составляет 54,1% от общего объема. В регионе популярны сорта «регул», «хазар», «рапан» и «полевик».

Объём урожая риса в Дагестане увеличивается на протяжении нескольких лет. Например, в 2023 году аграрии собрали 156 тысяч тонн, а в 2022 году — 138 тысяч тонн.

Один из примеров успешного инвестирования в рисоводство — это деятельность ООО «Агрис» в Тарумовском районе. Компания строит рисовые поля площадью 900 гектаров и завод по переработке риса.

В прошлом году компания «Агрис» засеяла рисом 470 гектаров и добилась лучшей урожайности в Дагестане — в среднем 70 центнеров с гектара. Этот успех стал возможен благодаря внедрению современных агропрактик и применению инновационных технологий возделывания риса. Сейчас инвестор завершает строительство рисовых инженерных систем на 530 гектарах ранее заброшенных земель в окрестностях села Раздолье. Этот проект позволит не только увеличить посевные площади, но и вовлечь в сельскохозяйственный оборот земли, которые долгое время не использовались.

В планах компании, с учетом севооборота, посев риса на площади более 900 гектаров. Для реализации этой амбициозной задачи «Агрис» инвестирует значительные средства в приобретение сельскохозяйственной техники. Компания уже закупила энергонасыщенные тракторы на сумму около 500 млн рублей.

Помимо расширения посевных площадей и обновления технического парка, ООО «Агрис» приступило к строительству современного рисоперерабатывающего завода мощностью 5 тонн продукции в час. После запуска завода компания сможет заниматься полным циклом производства — от выращивания риса до его переработки и упаковки, это обеспечит более высокую добавленную стоимость и конкурентоспособность продукции на рынке.

Рисоводство становится одним из локомотивов развития сельского хозяйства республики.

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