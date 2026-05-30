1 день назад
оцените публикацию
Завод по переработке риса открылся в Дагестане
Новый рисоперерабатывающий завод запущен 26 мая в селе Карабаглы Тарумовского района Дагестана. Он способен выпускать до 40 тонн готовой крупы за смену.
Инвестором создания завода выступило ООО «Кавказ». Комплекс состоит из завода, зерноочистительной линии, вместительного элеватора и складских помещений.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: www.zol.ru
Комментарии 0