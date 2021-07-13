На ЕВРАЗ ЗСМК открыта рельсосварочная лаборатория

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В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК (Кемеровская обл.) открылась первая в России рельсосварочная лаборатория в составе металлургического производства. Специалисты лаборатории будут изучать влияние режимов сварки на качество сварных соединений рельсов и работать над улучшением технологических параметров продукции. Вложения компании в проект составили 93 млн рублей.

ЕВРАЗ ЗСМК производит рельсы длиной 25 и 100 метров. На рельсосварочных предприятиях их сваривают в плети длиной до 800 метров, которые затем укладывают на железнодорожном пути. Изучение различных режимов сварки и развитие этих технологий совместно с предприятиями Российских железных дорог будут способствовать повышению качества бесстыкового пути, безопасности и скорости железнодорожных перевозок.

«ОАО РЖД — стратегический партнёр ЕВРАЗа, мы тесно сотрудничаем по вопросам улучшения качества рельсов, совершенствуем технологические процессы производства, — отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона „Сибирь“ Алексей Солдатенков. — Сегодня важно анализировать показатели свариваемости рельсов, поэтому было принято решение о строительстве рельсосварочной лаборатории на комбинате. Это значительный вклад ЕВРАЗ ЗСМК в науку и развитие технологий сварки рельсов. А сотрудничество специалистов комбината с рельсосварочными предприятиями будет способствовать улучшению существующей и внедрению новых технологий».

Лаборатория оснащена современным российским оборудованием, которое изготовлено с учетом требований к перспективному сварному стыковому соединению. Требования были разработаны специалистами ЕВРАЗ ЗСМК, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и ОАО РЖД. Основной агрегат лаборатории — сварочная машина, на которой будут отрабатываться оптимальные режимы сварки для рельсов текущего производства и новых рельсовых продуктов. На установке термической обработки сварных стыков рельсов исследуют влияние режимов закалки на микроструктуру и механические свойства продукции, при необходимости корректируют технологические параметры. Для оперативного контроля качества сварки установлен испытательный пресс, где в широких диапазонах проводят испытания на трёхточечный изгиб сварного стыка.

После монтажа оборудования были проведены необходимые гарантийные испытания. Сегодня лаборатория полностью готова к работе, приглашены высококлассные специалисты, имеющие опыт в разработке технологий сварки.

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