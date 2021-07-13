Владимирский химический завод начал поставки пластиката на европейский рынок

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Первая тестовая партия продукции была отправлена в Чехию в апреле, а в мае было отгружено 80 т сырья компании ProCab.

Владимирский химический завод сообщил о заключении долгосрочного контракта на поставку пластиката поливинилхлорида марки ИН-М 30 с одним из чешских потребителей, что позволит организовать регулярные поставки этого продукта на европейский рынок.

С самого начала своей работы Владимирский химический завод поставлял продукцию на экспорт партнерам в страны ближнего зарубежья, а теперь вышели на европейский рынок.

В 2020 году на заводе было проведено техническое переоснащение производственных линий, а также научно-исследовательской лаборатории и службы технического контроля данных.

«Стоит отметить, что производственные мощности ВХЗ продолжали функционировать даже в условиях жестких ограничений, связанных с эпидемией COVID-19. На данный момент загруженность завода составляет порядка 80%, что позволяет нам производить до 3 тыс. т продукции ежемесячно.

Мы планируем в дальнейшем увеличить объёмы, ведь наша стратегия на ближайшие годы включает цели по значительному увеличению финансовых показателей предприятия, объёмов производства и расширению каналов продаж, в том числе за счет развития новых направлений и привлечения проектов на площадку холдинга ВХЗ.31», — прокомментировал Дмитрий Московец, первый заместитель генерального директора.

Сегодня ведущее место в ассортименте продукции ВХЗ занимают именно пластикаты поливинилхлорида. На заводе создана, внедрена и сертифицирована система качества по стандарту ИСО 9001. Также предприятие активно участвует в развитии экспортных продаж и партнерских отношений с зарубежными компаниями.

В перспективных планах инновационного химического холдинга ВХЗ.31 — реализация текущих и подписание новых контрактов с крупными клиентами, что позволит получать объемные заказы с длительным сроком исполнения, а значит, сохранять стабильную загрузку производства.

Поливинилхлоридный пластикат — термопластичный полимер винилхлорида (полимер хлористого винила с разрушенными двойными связями) с пластификаторами (веществами, придающими эластичность и пластичность, огне-, свето- и термостойкость или другие, необходимые характеристики), а также, при необходимости, стабилизаторами, или другими компонентами.