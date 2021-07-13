Пеноплэкс открыл завод по выпуску теплоизоляции из полистирола в Молдавии

© www.penoplex.ru

6 июля в городе Унгены, Республика Молдова введен в эксплуатацию завод по выпуску высококачественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола. В настоящее время компания располагает 13-ю производственными площадками, включая 10 заводов в шести федеральных округах России и три за пределами страны.

Важность открытия предприятия подтверждается заинтересованностью и участием властей Молдовы в его предварительном обсуждении и последующей церемонии запуска завода. Такое сотрудничество является залогом успешного развития производства. Его поддержка имеет как большое социальное значение для региона, поскольку позволит создать новые рабочие места, так и экономическое, в целом влияя на развитие данного региона страны и строительной отрасли, за счет внедрения современных технологий производства эффективной теплоизоляции.

Открытие завода в Унгенах стало результатом серьезной планомерной работы компании по изучению потребностей рынка ряда европейских стран и регионов в высококачественных строительных материалах. Выгодное географическое положение завода практически на границе с Румынией, входящей в состав Европейского Союза, и на расстоянии около ста километров от границы с Украиной предоставляет компании новые возможности для расширения своего присутствия в Европе и странах Ближнего Зарубежья. На сегодняшний день поставки теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®осуществляются в 23 страны.

Завод «ПЕНОПЛЭКС» в Унгенах, оснащенный высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей и профессиональной лабораторией для испытания и контроля качества продукции, выпускает ассортимент теплоизоляционной продукции компании, предназначенной как для промышленного и гражданского строительства, так и для частного домостроения. Общий объем производства нового предприятия составит более 500 тыс. м3 теплоизоляционных плит в год.