Компания «БиоМикроГели» запустила в серийное производство новые моющие средства

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Компания ООО «БиоМикроГели», резидент технопарка «Университетский», занимающаяся разработкой технологий для очистки промышленных загрязнений, запустила в серийное производство новые моющие средства бытового назначения, которые выпускаются под собственной маркой компании «Wonder Lab™».

Принцип действия основан на инновационной разработке компании — технологии удаления грязи с помощью микрогелей полисахаридов, способных заключать инородные вещества в тончайшую оболочку, а после использования растворяться без остатка и вреда.

Продукция биологически нейтральна и экологически чиста, так как изготовлена из сырья, получаемого из древесины, кукурузы, яблочного жмыха и жома сахарной свёклы. Все моющие средства перерабатываются в природе без остатка, полностью смываются водой и безопасны для людей и домашних животных.

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«Биомикрогели» работает на b2b- и b2c-рынках. Компания очищает промышленные сточные воды, поверхности и почву от масел и нефтепродуктов, ликвидирует разливы нефти, улучшает экстракцию растительного масла и выпускает экологичную продукцию для бытовых нужд под брендом Wonder Lab™.

«Компанию создали молодые уральские учёные, — рассказал Андрей Елагин, основатель ООО „БиоМикроГели“. — Стартовав в 2012 году и работая над экологической проблемой промышленной очистки воды, мы обратились к опыту фармацевтов и заимствовали у них принцип действия микрогелей полисахаридов. В нашей лаборатории мы провели огромное число исследований, прежде чем получить окончательную формулу BIOMICROGEL®, и теперь можем с уверенностью сказать, что нам удалось создать принципиально новые эффективные моющие средства, которые берегут здоровье человека и не наносят ущерба окружающей среде, так как из состава продуктовой линейки полностью исключены такие вредные компоненты как активный хлор, фосфаты и другие».

Сейчас в «Биомикрогелях» работают более ста человек, компании принадлежат четыре химические лаборатории и два производственных цеха. Компания сотрудничает с «Татнефтью», «Северсталью», РЖД и Челябинским трубопрокатным заводом. В 2020 году «Биомикрогели» открыли шесть офисов в России и по одному в Европе и Юго-Восточной Азии.

Созданная «Биомикрогелями» бытовая химия под брендом Wonder Lab™ продается в крупнейших российских розничных сетях, среди них «Ашан», «Перекресток» и «Лента», и онлайн-платформах Ozon, Wildeberries, «Утконос» и «Самокат». В 2019 году бренд вошел в топ-10 лучших новых брендов России по версии Forbes.

Сейчас компания участвует в конкурсе на обслуживание портов Роттердама и Антверпена в Нидерландах, а также внедряет биомикрогели на фабрики в Индонезии и Малайзии, чтобы эффективнее экстрагировать пальмовое масло. К осени 2021 года бытовая химия под брендом Wonder Lab™ начнет продаваться в Китае и в странах Европы.

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Компания «Биомикрогели» — участник технопарка высоких технологий Свердловской области с 2016 года.

В конце июня 2021 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Тринадцать среднеуральских производителей представили свою продукцию, среди которой есть образцы, не имеющие аналогов в России, а также выпускаемые по самым современным технологиям. Продукция компании «БиоМикроГели» названа Открытием регионального этапа «100 лучших товаров России» в Свердловской области.

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https://biomicrogel.com/ru/products/

https://www.forbes.ru/newsroom/karera-i-svoy-biznes/426773-sozdavshaya-brend-wonder-lab-kompaniya-biomikrogeli-privlekla-1

https://www.wonderlab.ru/catalog/