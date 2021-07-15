В Кировской области запустили новое производство клеёной балки для домостроения

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Производитель пиломатериалов и домокомплектов из бруса «Хольц Хаус» запустил на базе своего предприяия в моногороде Луза Кировской области новое производство клеёной балки, древесных гранул и технологической щепы. Средства на реализацию этого проекта предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Для создания нового производства компания «Хольц Хаус» в середине 2020 года получила заем по федерально-региональной программе «Проекты азвития» на сумму 81,3 млн рублей, из которых 56,9 млн рублей предоставил федеральный ФРП, а 24,4 млн рублей — региональный ФРП Кировской области. Общий бюджет проекта превысил 200 млн рублей. В результате реализации проекта было создано 71 новое рабочее место.

Предприятие будет ежегодно выпускать дополнительные 15 тысяч кубических метров клеёной балки из северной древесины хвойных пород. Этого объема достаточно для строительства 180 домов площадью 120 квадратных метров. Общая мощность предприятия по выпуску балки возросла до 40 тысяч кубических метров.

Клеёная балка используются для строительства как малоэтажных жилых домов, так и в качестве перекрытия больших пролетов при возведении общественных, промышленных, спортивных и складских зданий.

Также в рамках проекта налажено производство древесных гранул мощностью 9,6 тысячи тонн и технологической щепы мощностью 4,2 тысячи тонн в год. Древесные гранулы — экологически чистое топливо для выработки теплоэнергии. Технологическая щепа применяется для производства целлюлозы на ближайших ЦБК. Гранулы и щепа изготавливаются из отходов деревообработки, что позволяет достичь полностью безотходного производства.

Увеличение производства клеёной балки способствует решению задач национального проекта «Жилье и городская среда» и достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», а также отвечает задаче, поставленной президентом России, по ускорению развития лесного комплекса, сохранении леса и обработке древесины внутри страны, а не покупке своей же древесины в виде изделий за границей.