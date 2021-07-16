Магнитогорские ученые разработали инновационные российские технологии производства металлопродукции

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Ученые Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова (МГТУ) разработали технологии производства новых марок стали и видов металлопродукции для решения проблемы импортозамещения в отрасли черной металлургии, сообщает пресс-служба вуза в среду.

«Впервые в России разработана инновационная технология изготовления рулонного проката из стали марки 0Н9, что позволяет заместить криогенные нержавеющие стали, отличающиеся более высоким содержанием дорогостоящих легирующих элементов. При этом применен не процесс сложной термической обработки, а процесс контролируемой горячей прокатки и ускоренного охлаждения стали с прокатного нагрева на широкополосном стане «2000» ММК, — приводит пресс-служба комментарий директора Инжинирингового центра «Термодеформ-МГТУ» Павла Полецкова.

Также ученые освоили производство горячекатаного проката из криогенной низкоуглеродистой стали, характеризующейся высокими показателями ударной вязкости при температуре до минус 196 °C. Данная технология реализуется на стане «5000» ММК)

«Изготавливаемая продукция является стратегически значимой и широко востребована при реализации перспективных проектов производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа», — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты МГТУ им. Г.И. Носова предложили химические составы стали и технологии производства рулонного проката высоких групп прочности с гарантией коррозионных свойств в агрессивных средах.

«Развитие рассматриваемого направления создаст условия для повышения срока безаварийной эксплуатации газонефтепромысловых трубопроводов и экологической безопасности нефтегазового комплекса России. Вместе с тем разработана технология производства листового проката, обеспечивающая достижение требуемых показателей скорости общей коррозии стали в среде углекислого газа», — уточняет Полецков.