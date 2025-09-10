Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открылся 9 сентября при МГТУ им. Г.И. Носова. Спортивный объект будет доступен для всех жителей города.Строительство объекта было осуществлено в рамках проекта «Новая школа. Бассейны — вузам». В двухэтажном здании ФОКа расположился плавательный бассейн с шестью 25-метровыми дорожками глубиной от 1,2 до 1,8 м и с объемом чаши 600 кубометров. Пропускная способность бассейна для занятий по спортивному плаванию: 48 человек.

Также здесь есть гардероб для уличной одежды, отдельные раздевалки для занимающих в плавательном бассейне и для занимающихся на открытых спортивных площадках территории ФОКа, комната медсестры, кабинет для проведения анализа воды, инструкторские, административно-хозяйственные и бытовые помещения, буфет.

Была благоустроена территория вокруг ФОКа, на которой созданы два поля для мини-футбола, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадка, теннисный корт, воркаут-площадка и 400-метровая беговая дорожка, а также проведено озеленение. Предусмотрена доступная среда всей территории и здания ФОК для маломобильных групп населения.

В здании бассейна и на открытых плоскостных сооружениях будет организована работа спортивных секций для студентов МГТУ и занятия спортом для всех жителей города, в том числе — людей с ОВЗ по следующим видам спорта: плавание, футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис, легкая атлетика. Бассейн будет работать круглогодично и ежедневно c 06.00 до 22.00.

https://uralpre...sseynom-2025-09

https://guberni...ticles/1135589/

https://guberna...ogo-kompleksa-v