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Челябинский Завод Промышленных Тракторов™ ⇒ Производство

Бульдозеры из Челябинска

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6cM...sLPaI&lc=UgwG7tT6ydqj-2t2voR4AaABAg

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ЧЗПТ, бульдозер, Б10ПМ
  • Plaguer.85 Plaguer.85 Plaguer.85 Plaguer.85
    19.07.2115:13:46

    А на дорогах и на стройках всё сплошь Caterpillar.

    Может не на рекламу надо средства тратить, а на модернизацию и повышение качества?.. Ростсельмаш же смог.

    #1236203
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