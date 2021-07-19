— Челябинский Завод Промышленных Тракторов™ ⇒ Производство Бульдозеры из Челябинска ©Видео с youtube.com Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6cM...sLPaI&lc=UgwG7tT6ydqj-2t2voR4AaABAg Читайте также... Баровая установка Как не замерзнуть в бульдозере Видео от машинистов Б10ПМ Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :) Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! Челябинский Завод Промышленных Тракторов™ 19.07.2021 09:27 1 ЧЗПТ, бульдозер, Б10ПМ ЧЗПТ
19.07.2115:13:46