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2 дня назад 3198
Е. Середа Транспорт, спецтехника и логистика

В России сделали первый серийный гибридный бульдозер

На полигоне завода ДСТ-УРАЛ, входящего в Ассоциацию «Росспецмаш», показали бульдозер Е12. Машина получила электромеханическую трансмиссию и треугольное исполнение ходовой части. Презентация прошла в рамках выставки «СПЕЦМАШЭКСПО».

Как отмечает производитель, это первый в своем роде серийный гибридный бульдозер российского производства. В основе — последовательная гибридная схема: дизельный двигатель работает в оптимальном режиме на генератор, а движение обеспечивают высокомоментные электромоторы. Такая архитектура позволила отказаться от механической коробки передач, гидротрансформатора и карданных валов — узлов, которые традиционно усложняют компоновку, требуют обслуживания и съедают часть мощности. В результате конструкция трансмиссии стала проще, а ее ресурс — выше.

Второе ключевое решение Е12 — треугольная ходовая часть. Приподнятый над грунтом редуктор снижает риск повреждений на неровностях и разгружает узлы ходовой. Трехточечная опора гусеничных тележек с балансирной балкой обеспечивает устойчивость и стабильную производительность при планировке. Низкое удельное давление 0,69 кгс/см² позволяет уверенно работать на слабонесущих и переувлажненных грунтах, где классическая схема теряет проходимость.

При сопоставимой производительности с традиционными аналогами такая конфигурация дает до 30% экономии топлива, сокращает простои на ремонт и делает затраты на владение предсказуемыми. Рекуперация энергии при замедлении продлевает ресурс тормозов, а плавное бесступенчатое регулирование скорости снижает износ гусеничной ленты. В совокупности это уменьшает стоимость владения машиной на всем ее жизненном цикле.

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Источник: rosspetsmash.ru

Комментарии 3

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  • Clausson Clausson17.09.26 17:52:24

    Это круто!

    #1321421
  • Нет аватара MishaBob18.09.26 08:05:20

    В СССР, России производились бульдозеры ДЭТ-250, ДЭТ-400.
    Аббревиатура ДЭТ означает Дизель-Электрический Трактор.
    Трактор ДЭТ-400 выпускается Челябинским тракторным заводом с 2007 года по настоящее время

    Отредактировано: MishaBob~08:08 18.09.26
    #1321437