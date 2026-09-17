В России сделали первый серийный гибридный бульдозер

На полигоне завода ДСТ-УРАЛ, входящего в Ассоциацию «Росспецмаш», показали бульдозер Е12. Машина получила электромеханическую трансмиссию и треугольное исполнение ходовой части. Презентация прошла в рамках выставки «СПЕЦМАШЭКСПО».

Как отмечает производитель, это первый в своем роде серийный гибридный бульдозер российского производства. В основе — последовательная гибридная схема: дизельный двигатель работает в оптимальном режиме на генератор, а движение обеспечивают высокомоментные электромоторы. Такая архитектура позволила отказаться от механической коробки передач, гидротрансформатора и карданных валов — узлов, которые традиционно усложняют компоновку, требуют обслуживания и съедают часть мощности. В результате конструкция трансмиссии стала проще, а ее ресурс — выше.

Второе ключевое решение Е12 — треугольная ходовая часть. Приподнятый над грунтом редуктор снижает риск повреждений на неровностях и разгружает узлы ходовой. Трехточечная опора гусеничных тележек с балансирной балкой обеспечивает устойчивость и стабильную производительность при планировке. Низкое удельное давление 0,69 кгс/см² позволяет уверенно работать на слабонесущих и переувлажненных грунтах, где классическая схема теряет проходимость.

При сопоставимой производительности с традиционными аналогами такая конфигурация дает до 30% экономии топлива, сокращает простои на ремонт и делает затраты на владение предсказуемыми. Рекуперация энергии при замедлении продлевает ресурс тормозов, а плавное бесступенчатое регулирование скорости снижает износ гусеничной ленты. В совокупности это уменьшает стоимость владения машиной на всем ее жизненном цикле.