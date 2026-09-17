В России сделали первый серийный гибридный бульдозер
На полигоне завода ДСТ-УРАЛ, входящего в Ассоциацию «Росспецмаш», показали бульдозер Е12. Машина получила электромеханическую трансмиссию и треугольное исполнение ходовой части. Презентация прошла в рамках выставки «СПЕЦМАШЭКСПО».
Как отмечает производитель, это первый в своем роде серийный гибридный бульдозер российского производства. В основе — последовательная гибридная схема: дизельный двигатель работает в оптимальном режиме на генератор, а движение обеспечивают высокомоментные электромоторы. Такая архитектура позволила отказаться от механической коробки передач, гидротрансформатора и карданных валов — узлов, которые традиционно усложняют компоновку, требуют обслуживания и съедают часть мощности. В результате конструкция трансмиссии стала проще, а ее ресурс — выше.
Второе ключевое решение Е12 — треугольная ходовая часть. Приподнятый над грунтом редуктор снижает риск повреждений на неровностях и разгружает узлы ходовой. Трехточечная опора гусеничных тележек с балансирной балкой обеспечивает устойчивость и стабильную производительность при планировке. Низкое удельное давление 0,69 кгс/см² позволяет уверенно работать на слабонесущих и переувлажненных грунтах, где классическая схема теряет проходимость.
При сопоставимой производительности с традиционными аналогами такая конфигурация дает до 30% экономии топлива, сокращает простои на ремонт и делает затраты на владение предсказуемыми. Рекуперация энергии при замедлении продлевает ресурс тормозов, а плавное бесступенчатое регулирование скорости снижает износ гусеничной ленты. В совокупности это уменьшает стоимость владения машиной на всем ее жизненном цикле.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Кропоткинский завод МиССП (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»...Для новой линии розлива было выбрано оборудование российского производства.
- На заводе «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспец...и сварке рам и позволяет увеличить производительность в два раза.
- ООО НПП «Резонанс» запустило в серийное производство ...язи «Электронный руль» и система «Старт-Стоп».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 3