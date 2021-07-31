Продолжается капитальный ремонт школ. Обзор

В обзор вошли завершённые проекты капитального ремонта школ, ранее не опубликованные на сайте

© kchr.ru

Коррекционная школа-интернат им. Г. Д. Латоковой в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики полностью обновлена после капитального ремонта

Ремонт произведен в столовой, учебном корпусе, общежитии, где уже практически завершаются внутренние работы. Кроме того, было проведено масштабное благоустройство территории интерната.

Школа-интернат была построена в 1967 году, с тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru

Работы проводились в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В школе интернате живут и обучаются 84 воспитанника, из которых 24 — дети с ограниченными возможностями здоровья. Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здесь также реализуется обучение в специальных (коррекционных) классах VIII вида по адаптированным программам. Классы специального (коррекционного) обучения предназначены для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их развития средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество.

В Камне-на-Оби Алтайского края открыли второй учебный корпус лицея

В Алтайском крае в г. Камень-на-Оби открыли второй учебный корпус лицея № 4. В 2018 году образовательное учреждение включили в краевую адресную инвестиционную программу. Недействующее здание Каменского агротехнического техникума после ремонта стало вторым корпусом лицея № 4.

© storage.myseldon.com

© izvestiy-kamen.ru

© izvestiy-kamen.ru

© izvestiy-kamen.ru

На ремонт направили более 32 миллионов рублей. В новом здании будут работать 12 учителей начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, учителя физической культуры и музыки, более 10 человек технического персонала. Здесь создали все условия для организации образовательного процесса с учетом требований безопасности, санитарно-эпидемиологических условий и комфортного пребывания детей и взрослых. Есть спортивный и актовый залы, кабинеты специалистов, столовая с посадочными местами на 100 человек, медицинский кабинет.

Директор лицея № 4 Андрей Реттих подчеркнул, что образовательное учреждение оснастили самой современной техникой, спортивным, компьютерным, технологическим оборудованием. Он рассказал: «Второй корпус сегодня решает проблему организации обучения в одну смену. Лицей — самое большое образовательное учреждение нашего города, в нем обучается более тысячи детей, в этом корпусе будут учиться 300 ребят с первого по третий класс. Открытие корпуса № 2 также позволит разгрузить процесс организации питания, улучшить условия обучения школьников начальной школы».

В Кирове на на ул. Менделеева, 1 завершился капитальный ремонт второго корпуса школы № 42

Первого сентября 2021 года здесь откроется корпус школы на 375 учащихся. Второй корпус будут обучаться ученики старших классов (с 7-го по 11-й), включая оборудованные профильные кабинеты физики, химии, трудовых мастерских. Стоимость работ составила 69 млн рублей.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

© bnkirov.ru

© bnkirov.ru

Теперь все ученики этой школы смогут учиться в первую смену. Дополнительные площади позволят набрать сразу 7 первых классов в следующем учебном году. Между корпусами планируется построить плоскостные сооружения, стадион, рядом оборудовать автостоянку, чтобы получилась большая благоустроенная территория.

Три школы реконструированы в Кемеровской области

— в обновлённых школах в Берёзовском и в селе Поломошное Яшкинского округа будут учиться более 1,1 тыс. детей.

В Берёзовском модернизировали среднюю общеобразовательную школу № 1. Здание 1957 года постройки эксплуатировалось более 60 лет и давно нуждалось в капремонте. Работы на объекте начались в мае 2020 года. Уже готов первый корпус школы, до конца 2021 года планируется отремонтировать второй — там учатся начальные классы. Помимо гидроизоляции фундамента, реконструкции кровли, фасадов, систем отопления, водопровода и электроснабжения проведены внутренние строительные и отделочные работы. В создании проекта по ремонту школы приняли участие педагоги, ученики и родители. Так, на месте, где ранее располагалась теплотрасса, решили сделать зону отдыха. Оформление фасада выбирали с помощью конкурса детских рисунков. В школе есть кабинеты педагога-психолога, логопеда, дефектолога. Создана театральная студия, центр профориентации на основе концепции World Skills. На территории установлены спортивные площадки, оборудование для воркаута.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

Поломошинская средняя общеобразовательная школа была построена в 1979 году. К капитальному ремонту по программе «Моя новая школа» здесь приступили весной 2020 года. Специалисты заменили кровлю, утеплили фасад, провели полную замену наружных и внутренних инженерных сетей, внедрили комплексную систему безопасности, установили новые окна.

© ako.ru

© ako.ru

В школе есть интерактивная телестудия, цифровые лаборатории по физике, биологии, химии, ОБЖ, планетарий, велотренажер «Пилот — 1» с системой виртуальной реальности, обучающий комплекс для изучения правил дорожного движения, тренажеры оказания первой медицинской помощи. Полностью отремонтированы два спортивных зала, на прилегающей территории установлены игровая и спортивная площадки, оборудование для воркаута.

— после капитального ремонта открыта школа № 31 в Киселёвске

Основная общеобразовательная школа № 31 построена в 1969 году. Она стала второй образовательной организацией Киселевска, вошедшей в региональную программу «Моя новая школа». В 2019 в городе по этому проекту капитально отремонтировали лицей № 1.

© ako.ru

© ako.ru

Обновлённая школа № 31 Киселевска рассчитана на 1057 детей. С ними будут заниматься 53 педагога. Работы в школе проходили с мая 2020 года. В целом на капремонт, оснащение современным оборудованием и мебелью из областного бюджета было направлено 152 млн рублей. В школе появились яркая навигация и новые специализированные кабинеты для изучения физики, химии, биологии, информатики, а также площадка для занятий программированием и робототехникой.

© ako.ru

© ako.ru

На территории школы оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, спортивно-игровая площадка, площадка для воркаута, беговая дорожка.

После капитального ремонта открылась школа в Боровково Московской области

Открыта капитально отремонтированная школа в Боровково Богородского района Московской области.

© bogorodsky-okrug.ru

© sun9-46.userapi.com

© sun9-44.userapi.com

Ремонт в Боровково начали в конце августа прошлого года. Провели работы по утеплению и облицовке фасада, заменили кровлю, системы отопления и электроснабжения и водоотведения. Сделали внутреннюю отделку помещений, закупили новую мебель и оборудование. На все работы было выделено почти 60 миллионов рублей.

Всего в этом году в рамках программы по ремонту школ капитальный ремонт будет сделан в пяти школах Богородского района Подмосковья.

В Сланцах Ленинградской области завершён ремон школы № 3

В 2017 году школа приостановила работу в этом здании из-за аварийного состояния. Капитальные ремонтные работы были начаты в 2020 году, на ремонт было выделено почти 200 млн рублей. Кроме этого в школу закуплено оборудование на сумму более 18 млн рублей.

© online47.ru

© 47channel.ru

© online47.ru

В здании школы укрепили стены спортзала и фундамент, провели серьезные кровельные работы. Сегодня и внешне, и внутренне это практически новая школа.

В здании будут учиться 419 детей из начальной школы. Из них 37 учеников — это дети с ограниченными возможностями здоровья.

Вторым этапом в следующем году будет благоустроен внутренний двор школы. Кроме того, на территории появится современный открытый стадион.

В этом году в Ленинградской области запланировано обновление 17 школ.

В Большереченском районе Омской области после капремонта открылась детская школа искусств

24 июля в пос. Большеречье вновь открыла двери детская школа искусств им. А. Н. Цибули.

Обновление здания площадью 1100 м2 проходило по нацпроекту «Культура». Здесь заменена кровля и фасад здания, отремонтированы все помещения — учебные классы, концертный зал, служебные комнаты.

© 12-kanal.ru

© 12-kanal.ru

© 12-kanal.ru

Для занятий приобрели пианино, гитары, аккордеоны, домры, балалайки, появилось современное звуковое оборудование, бас-гитара, электрогитара.

На сегодня в школе искусств обучаются 231 человек, работают 16 высокопрофессиональных педагога, действуют пять отделений: фортепиано, народных инструментов, хореографии, сольного академического пения и художественное отделение.

В школу № 9 Архангельска после капитального ремонта закупается новая мебель и техника

За 68 лет существования школы здание ни разу не ремонтировалось. В итоге, после серии инцидентов здание было признано аварийным и подлежащим капремонту. Учеников и персонал перераспределили по другим учебным заведениям. Около пятисот учеников перевели в школу № 33, это в нескольких километрах от девятой.

© arhregion.ru

Масштабные работы длились год, от прежнего здания остался только каркас — объект полностью обновили. В обновленной школе полностью отремонтировали кровлю, усилили фундамент, заменили все перекрытия и полы. Сумма контракта — 209 миллионов рублей. Сейчас строители заняты благоустройством территории вокруг школы.

В сентябре обновлённая школа вновь примет в своих стенах учеников. После капитального ремонта школьников и педагогов ждет немало приятных новшеств. Появится оборудованный лингафонный кабинет для изучения иностранных языков, и актовый зал, которого ранее в здании не было. Школа также выиграла областной конкурс и получила субсидию на оборудование футбольного поля.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

http://www.kchr...detailed/65506/

https://www.alt...eya_888036.html

https://kirovre...l.php?ID=102563

https://ako.ru/...rgeya-tsivileva

https://ako.ru/...31-v-kiselevske

http://bogorods...orovkovo-247800

https://online4...brazilas-133101

https://12-kana...ru/news/102099/

https://www.new...i_tehnika/93072