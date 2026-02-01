В подмосковном Красногорске открыли новую школу
В микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска открыли новый современный школьный корпус на 550 мест.
В Изумрудных холмах действует большой образовательный комплекс, который включает теперь 4 детских сада и 4 школы. Новый корпус позволит перевести почти 600 учеников с 1 по 8 классы в более комфортные условия.
Школа станет настоящим центром досуга. Здесь будут проходить занятия хореографической школы «Вдохновение» и студии художественной гимнастики. Кроме того, в планах — открытие большой школы вокала.
В школе имеется современная кухня с новым оборудованием, стильный дизайн школы и уютные зоны для отдыха.
Комментарии 1