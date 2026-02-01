MAX
вчера 35
Великоросс Детские сады и школы

В подмосковном Красногорске открыли новую школу

В микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска открыли новый современный школьный корпус на 550 мест.

В Изумрудных холмах действует большой образовательный комплекс, который включает теперь 4 детских сада и 4 школы. Новый корпус позволит перевести почти 600 учеников с 1 по 8 классы в более комфортные условия.

Школа станет настоящим центром досуга. Здесь будут проходить занятия хореографической школы «Вдохновение» и студии художественной гимнастики. Кроме того, в планах — открытие большой школы вокала.

В школе имеется современная кухня с новым оборудованием, стильный дизайн школы и уютные зоны для отдыха.

  termometrix02.02.26 07:17:45

    В Краснодаре строится новый образовательный центр-интернат «Наследие» для одаренных детей, который будет работать по образовательным программам «Сириус».

    #1311905