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artal Детские сады и школы

В Химках открылась новая школа

© media.multiadminka.ru

В городском округе Химки в микрорайоне Подрезково по адресу Комсомольская улица открылась новая школа. В учебном году за парты сядут 1100 учеников.

Школа оснащена просторными кабинетами, двумя спортивными залами, бассейном и актовым залом на 550 мест. Есть столовая с мощным оборудованием.

Здание впечатляет масштабом. Внутренний двор с лекторием из стекла и дерева станет местом для уроков на свежем воздухе. Школа рассчитана не только на новый микрорайон, но и на существующие дома, чтобы закрыть потребность в обучении в одну смену.

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Источник: 360.ru

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