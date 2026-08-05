В Химках открылась новая школа
В городском округе Химки в микрорайоне Подрезково по адресу Комсомольская улица открылась новая школа. В учебном году за парты сядут 1100 учеников.
Школа оснащена просторными кабинетами, двумя спортивными залами, бассейном и актовым залом на 550 мест. Есть столовая с мощным оборудованием.
Здание впечатляет масштабом. Внутренний двор с лекторием из стекла и дерева станет местом для уроков на свежем воздухе. Школа рассчитана не только на новый микрорайон, но и на существующие дома, чтобы закрыть потребность в обучении в одну смену.
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