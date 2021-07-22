В Калужской области запущены новые проекты группы Selantes
20 июля в Росве на заводе ООО «ПСМА Рус» состоялась церемония торжественного запуска новых проектов Группы Stellantis 21.07.2021.
Транснациональная корпорация по производству автомобилей была образована в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA. Ее часть — калужский автозавод ПСМА Рус.
На заводе участникам церемонии представили модели автомобилей, которые начали производить в Калужской области для внутреннего рынка и дальнейшего экспорта в страны Европы — микроавтобусы и коммерческие многоцелевые фургоны, мини-фургоны и компактвэны.
Как было отмечено во время презентации, в этом году Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов на калужском заводе. Со стартом новой платформы для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также серийной сборкой экспортно-ориентированных дизельных двигателей компания увеличила объемы производства на 200% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Новым проектом также станет создание экспортного хаба на базе «ПСМА Рус» по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года.
Помимо этого до конца 2022 года завод начнет производство автомобиля Scudo (бренда Fiat Professional).
«В ближайшие несколько лет мы расширим гамму продуктов, локализовав производство модели бренда Fiat Professional. А уже в этом году, с наращиванием и развертыванием производственных мощностей, мы создаем 1 000 новых рабочих мест в калужском регионе», — подчеркнул Ксавье Дюшман, — «Мы видим огромный потенциал российского автомобильного рынка. Наша цель — выйти по экспорту автомобилей на 1 место в Европе».
Справочно:
Группа Stellantis образована путём слияния концернов Peugeot S.A. («Groupe PSA») и Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA») (NYSE: FCAU / MTA: FCA), 19 января 2021 года. Stellantis один из ведущих мировых автопроизводителей и поставщиков услуг в сфере мобильности. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет более 400 000 сотрудников. В своей деятельности компания руководствуется четкой целью — обеспечивать свободу передвижения благодаря уникальным, доступным и надежным продуктам и сервисам. Помимо богатого наследия и широкого глобального присутствия самыми сильными сторонами компании являются приверженность идеям устойчивого развития.
Группа Stellantis располагает широким портфолио автомобильных брендов, сервисов обеспечения мобильности, запчастей и послепродажного обслуживания. Компания стремится стать лучшей, а не крупнейшей, работая на благо всех ее акционеров, а также сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность. В России Группа Stellantis представлена брендами: Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере «Росва» (Калужская область).
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22.07.2118:21:02