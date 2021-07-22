В Калужской области запущены новые проекты группы Selantes

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20 июля в Росве на заводе ООО «ПСМА Рус» состоялась церемония торжественного запуска новых проектов Группы Stellantis 21.07.2021.

Транснациональная корпорация по производству автомобилей была образована в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA. Ее часть — калужский автозавод ПСМА Рус.

На заводе участникам церемонии представили модели автомобилей, которые начали производить в Калужской области для внутреннего рынка и дальнейшего экспорта в страны Европы — микроавтобусы и коммерческие многоцелевые фургоны, мини-фургоны и компактвэны.

Как было отмечено во время презентации, в этом году Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов на калужском заводе. Со стартом новой платформы для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также серийной сборкой экспортно-ориентированных дизельных двигателей компания увеличила объемы производства на 200% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новым проектом также станет создание экспортного хаба на базе «ПСМА Рус» по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года.

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Помимо этого до конца 2022 года завод начнет производство автомобиля Scudo (бренда Fiat Professional).

«В ближайшие несколько лет мы расширим гамму продуктов, локализовав производство модели бренда Fiat Professional. А уже в этом году, с наращиванием и развертыванием производственных мощностей, мы создаем 1 000 новых рабочих мест в калужском регионе», — подчеркнул Ксавье Дюшман, — «Мы видим огромный потенциал российского автомобильного рынка. Наша цель — выйти по экспорту автомобилей на 1 место в Европе».

Справочно:

Группа Stellantis образована путём слияния концернов Peugeot S.A. («Groupe PSA») и Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA») (NYSE: FCAU / MTA: FCA), 19 января 2021 года. Stellantis один из ведущих мировых автопроизводителей и поставщиков услуг в сфере мобильности. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет более 400 000 сотрудников. В своей деятельности компания руководствуется четкой целью — обеспечивать свободу передвижения благодаря уникальным, доступным и надежным продуктам и сервисам. Помимо богатого наследия и широкого глобального присутствия самыми сильными сторонами компании являются приверженность идеям устойчивого развития.

Группа Stellantis располагает широким портфолио автомобильных брендов, сервисов обеспечения мобильности, запчастей и послепродажного обслуживания. Компания стремится стать лучшей, а не крупнейшей, работая на благо всех ее акционеров, а также сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность. В России Группа Stellantis представлена брендами: Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере «Росва» (Калужская область).