Холдинг СТМ презентовал ФГК опытный образец скоростной фитинговой платформы

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Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) презентовал уникальную по технологическим характеристикам скоростную фитинговую платформу для перевозки контейнеров с эксплуатационной скоростью 140 км/ч, изготовленную по техническому заданию акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»).

Проект по созданию новых высокоскоростных платформ ведет входящая в периметр Холдинга Группа РПМ («Ремпутьмаш») и ВНИКТИ по заказу АО «ФГК». Производить новый вид подвижного состава будет Калужский завод «Ремпутьмаш». Осмотр опытного образца вагона-платформы модели 13-6704 состоялся на производственной площадке завода «Калугапутьмаш» (предприятие Холдинга СТМ). Символическую красную ленту перерезали директор дивизиона «Путевая техника» СТМ — генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн, заместитель генерального директора по техническому развитию — главный инженер АО «ФГК» Андрей Шевцов и заместитель генерального директора по продажам СТМ — генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин.

«Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями по проектированию и изготовлению скоростного подвижного состава. Это и электропоезда „Ласточка“, развивающие скорость движения до 160 км/ч, и автомотрисы АМ-140, которые набирают скорость до 140 км/ч. И создание фитинговой платформы — очередной рубеж, который мы взяли. Данная платформа позволит Российским железным дорогам реализовать перевозку контейнеров из Китая в Европу за семь суток. Мы с этой задачей справимся», — отметил глава Торгового дома СТМ Антон Зубихин.

В конструкции новой 80-футовой, скоростной, шестиосной фитинговой платформы используется инновационная трёхосная тележка. Это и еще ряд уникальных конструкционных преимуществ позволяют ей быть более грузоподъемной при меньшей нагрузке на инфраструктуру — 20 тонн на ось, таким образом, на ней возможно будет перевозить два 40-футовых контейнера.

«Основные узлы и агрегаты платформы изготовлены на производственных площадках Холдинга, — рассказал генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн. — Калужский завод „Ремпутьмаш“ размещает заказ на изготовление тележки на Людиновском тепловозостроительном заводе, „Калугапутьмаш“ берет на себя изготовление рамы и основные сварочные операции, финальную сборку делает Калужский завод „Ремпутьмаш“. Так что итоговый продукт — синергия лучших компетенций производственных площадок Холдинга».

«Проект по созданию скоростного вагона-платформы для перевозки контейнерных грузов на скорости до 140 км/ч реализуется в соответствии с Программой инновационного развития АО „ФГК“ на период до 2025 года, — пояснил Андрей Шевцов. — Планируется, что в перспективе такие платформы будут использоваться для перевозок грузов на направлении Дальний Восток — Европейская часть России, для транзита Китай — Европа при перевозке деликатных грузов с высокой добавленной стоимостью со скоростью, сопоставимой с движением пассажирских поездов. Реализация этого сервиса позволит сформировать на сети российских железных дорог новый высокомаржинальный продукт для рынка».

Опытные образцы платформы в июле-августе будут проходить пробеговые испытания на экспериментальном кольце в Щербинке. Здесь они будут работать со скоростью 120 км/час. После этого платформы направятся на скоростной испытательный полигон Белореченская — Майкоп Северо-Кавказской железной дороги, где будут эксплуатироваться со скоростью 140 км/час. Испытания будут проводиться под нагрузкой — с гружеными контейнерами. Завершение предварительных приемочных и сертификационных испытаний, а также получение сертификата запланированы на четвертый квартал 2021 года. Добавим, что инновационная платформа будет впервые представлена широкой публике в рамках комплексной статичной экспозиции СТМ на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение. Экспо» в августе 2021 года.

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