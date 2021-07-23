ОВК поставила концерну Skinest Rail новую модель цистерны для СУГ

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НПК «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания»), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, отгрузила железнодорожному концерну Skinest Rail (Эстония) партию вагонов-цистерн для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ). Контракт на 23 вагона был подписан зимой этого года.

Цистерна модели 15-6855 — новый серийный продукт в линейке холдинга «ОВК», а концерн Skinest Rail стал первым эксплуатантом вагонов данной модели на пространстве колеи 1520.

Вагон длиной 12 м характеризуется повышенной грузоподъемностью (61 т) и увеличенным объемом котла (86,7 м3) по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время аналогами, что позволяет обеспечить максимальную загрузку. Существенное конкурентное преимущество цистерны ОВК — увеличенные межремонтные пробеги (до 1 млн км или 8 лет). Срок службы вагона — 40 лет.

Вагон-цистерна исполнен в габарите 1-T, что обеспечивает его эксплуатацию на всех железнодорожных путях общего и необщего пользования, внешних и внутренних путях промышленных и транспортных предприятий железных дорог государств-участников Содружества Независимых Государств, а также Грузии и Латвии, Литвы и Эстонии.

Павел Плотников, член правления концерна Skinest Rail: «Мы ожидаем положительных результатов от эксплуатации газовых цистерн ОВК и надеемся, что они позволят нашей компании эффективно перевозить грузы по территории стран Балтии и сопредельных государств на пространстве 1520».