ТМХ торжественно передал ЮКЖД два новых электропоезда ЭП2Д

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Трансмашхолдинг (ТМХ), крупнейший в России разработчик и производитель электропоездов, в торжественной обстановке передал представителям ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, осуществляет управление железнодорожной инфраструктурой на территории Армении) два двухвагонных электропоезда постоянного тока ЭП2Д.

Подвижной состав планируется эксплуатировать на маршруте Ереван — Гюмри.

Договор на поставку поездов был подписан в марте текущего года. Подвижной состав произведен на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в состав ТМХ).

В мероприятии приняли участие генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников и генеральный директор АО «ДМЗ» Андрей Степнов. Представители ЮКЖД осмотрели подвижной состав и подписали акт сдачи-приёмки электропоездов.

Поставляемые в Армению ЭП2Д — двухвагонные. ДМЗ является единственным в России производителем малосоставных электропоездов. Такой подвижной состав демонстрирует высокую эффективность на маршрутах с небольшим пассажиропотоком.

ЭП2Д оборудованы системой пассивной безопасности, защищающей пассажиров и локомотивную бригаду от травм в случае столкновения с препятствием. Современная система обеспечения микроклимата поддерживает комфортную температуру воздуха в салоне, что особенно важно в условиях стран с континентальным климатом и жарким летом. Кроме того, воздух в вагонах очищается от болезнетворных микроорганизмов путем воздействия ультрафиолета. В поезде установлены удобные диваны для пассажиров, а также созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями.

Подвижной состав соответствует всем требованиям, предъявляемым к комфорту и безопасности пассажирских перевозок, определенным в Техническом регламенте Таможенного союза, может благодаря этому эксплуатироваться на территории России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Электропоезда ЭП2Д поставляются на Южно-Кавказскую железную дорогу с 2018 года. В настоящее время в Республике Армения работают два двухвагонных поезда такой модели.

© www.tmholding.ru

© www.tmholding.ru