«СТАН» представил новую разработку обрабатывающих станков

Компания «СТАН» совместно с ООО «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех запустили производство новой линейки высокоскоростных высокоточных портальных центров.

Новая линейка коломенского АО «Станкотех» не имеет аналогов по своим техническим характеристикам и технологическим возможностям среди российских производителей, отметили в «РТ-Капитал». Применение центра на производстве может заменить три вида универсальных станков и обеспечить выполнение более восьми операций за один сеанс, а также сократить в два раза время производства или обработки детали.

«В прошлом году доля компании «СТАН» на рынке российского оборудования составила более 10%, но мы рассчитываем, что она будет расти. Сегодня площадки «СТАН» выпускают современное оборудование — это и карусельные, фрезерные, портальные обрабатывающие центры, и тяжелые прессы, и шлифовальные станки. Десять модельных рядов «СТАН» закрывают аналогичную продукцию 25 зарубежных брендов.

«Станкотех» — единственное предприятие в России, специализирующееся на разработке и серийном производстве высокоточных портальных обрабатывающих центров. Продукция завода стабильно пользуется спросом в сегменте тяжелого машиностроения, судостроения и других отраслях. С 2019 года завод произвел и запустил свыше 20 станков такого класса. Поступательное развитие модельного ряда под современные требования и высокие технические показатели позволят нам не только упрочить свои позиции на рынке металлообработки и обеспечить нужный уровень контрактации, но и повысят экспортный потенциал предприятия.

Новая линейка портальных фрезерных обрабатывающих центров СК6П 250СNC может выполнять различные виды обработки, в том числе получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезерование деталей.