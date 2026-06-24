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1 день назад 6404
Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

В Московской области начато строительство станкостроительного комплекса

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Компания «СтанкоМашСтрой» приступила к строительству нового промышленного комплекса на территории государственного индустриального парка в Жуковском Московской области.

Проект предусматривает возведение 44 цехов, где планируется освоить выпуск широкой линейки металлообрабатывающей продукции, включая обрабатывающие центры с ЧПУ, листогибочное оборудование, прессы для металлообработки, а также токарные, фрезерные, сверлильные и ленточнопильные станки. Ожидается, что производственная мощность технопарка станкостроения будет составлять от 500 до 1000 единиц в год.

Выбор локации обусловлен развитой транспортной инфраструктурой площадки, в том числе близость трассы М5 и двух аэродромов, доступностью кадровых ресурсов и кооперацией с действующими производственными площадками завода.

Существенную роль сыграла поддержка управляющей компании: оперативное предоставление документации, консультативная помощь и быстрое строительство наружных инженерных сетей, необходимых для запуска производства.«Реализация нового проекта соответствует миссии компании, которая заключается в обеспечении российской обрабатывающей промышленности современными отечественными станками и комплектующими. Тем самым „СтанкоМашСтрой“ не на словах, а на деле способствует формированию технологического суверенитета страны», — отметил генеральный директор российского станкостроительного завода Олег Кочетков.

По его словам, после выхода предприятия на проектную мощность будет создано около 1000 новых рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления могут превысить 1,3 млрд рублей.

Компания «СтанкоМашСтрой» работает на рынке 20 лет и с 2014 года последовательно реализует стратегию импортозамещения. Сегодня уровень локализации оборудования приближается к 100-процентной отметке. Стратегические планы напрямую связаны с реализацией национальных задач в сфере средств производства и автоматизации.Предприятие подтверждает статус драйвера отрасли, а руководство уверено, что развитие станкостроения — ключевой фактор роста производительности, технологической независимости и конкурентоспособности экономики России.

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Источник: stanki-expo.ru

Комментарии 7

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  • Евгений Ергин Евгений Ергин24.06.26 19:25:54

    Хорошо, что строят такие предприятия, но почему их строят в европейской части? В случае войны с НАТО будем срочно эвакуировать остатки того, что не разбомбили в Сибирь?

    #1318306
    • Нет аватара Kотенко Cергей24.06.26 20:31:51

      Кстати, очень важное замечание. Советую вам тоже переселиться туда же. По той же причине. А то мало ли что    

      #1318312
      • Нет аватара DimaY24.06.26 21:00:20

        Уж не знаю, что Вы имели ввиду. Но третий, по населению, город России — Новосибирск. А Красноярск обошел Нижний Новгород по населению.

        #1318316
      • Нет аватара alexm25.06.26 12:41:18

        Так, просто для информации:
        На 1 января 2026 года численность населения Москвы была равна 13,3 млн человек
        (плюс мигранты- 631 000чел)
        Численность населения Подмосковья по данным Росстата составляет 8 775 735 чел
        плюс мигранты (427 000чел)
        т.е в Москве и Подмосковье -22 075 735
        А население страны- Последняя доступная официальная оценка: на 1 января 2025 года в России проживало 146 119 928 человек.
        Прав чел, надо развивать другие регионы. Это не только безопасность, но и экономика!!!

        #1318352
        • Нет аватара DimaY25.06.26 14:01:53

          Насчет развивать другие регионы это верно. И я не зря привел в пример наличие в Сибири больших городов, которые в том числе растут по населению. Но все равно существует устойчивый стереотип о том, что Сибирь это ужас ужасный, куда только в ссылку отправляют. Но по факту в Сибири все не так плохо. Просто надо себя в Сибири найти и тогда от туда очень трудно уехать. У меня есть друг, который в 80-х приехал в Красноярск по распределению, с четкой установкой: три года и домой. Поселился в общежитии, сосед по комнате пригласил его в выходной на Красноярские столбы. Когда они вернулись, он понял, что никогда из Красноярска не уедет. Так и живет там и до сих пор ходит на столбы.

          На этом сайте я с удовольствием читаю статьи lapshin-89, правда иногда забываю плюсики ставить, но вот кто способствует развитию Сибири, спасибо ему. А производств в Сибири тоже строят и не мало, я бы сказал соразмерно населению строят. Просто не все это даже фиксируют в голове.

          #1318366
    • Нет аватара DimaY24.06.26 20:53:27

      В Сибири тоже строят, но плотность населения низкая, некому на них работать.

      #1318315