Компания «СтанкоМашСтрой» приступила к строительству нового промышленного комплекса на территории государственного индустриального парка в Жуковском Московской области.

Проект предусматривает возведение 44 цехов, где планируется освоить выпуск широкой линейки металлообрабатывающей продукции, включая обрабатывающие центры с ЧПУ, листогибочное оборудование, прессы для металлообработки, а также токарные, фрезерные, сверлильные и ленточнопильные станки. Ожидается, что производственная мощность технопарка станкостроения будет составлять от 500 до 1000 единиц в год.

Выбор локации обусловлен развитой транспортной инфраструктурой площадки, в том числе близость трассы М5 и двух аэродромов, доступностью кадровых ресурсов и кооперацией с действующими производственными площадками завода.

Существенную роль сыграла поддержка управляющей компании: оперативное предоставление документации, консультативная помощь и быстрое строительство наружных инженерных сетей, необходимых для запуска производства.«Реализация нового проекта соответствует миссии компании, которая заключается в обеспечении российской обрабатывающей промышленности современными отечественными станками и комплектующими. Тем самым „СтанкоМашСтрой“ не на словах, а на деле способствует формированию технологического суверенитета страны», — отметил генеральный директор российского станкостроительного завода Олег Кочетков.

По его словам, после выхода предприятия на проектную мощность будет создано около 1000 новых рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления могут превысить 1,3 млрд рублей.

Компания «СтанкоМашСтрой» работает на рынке 20 лет и с 2014 года последовательно реализует стратегию импортозамещения. Сегодня уровень локализации оборудования приближается к 100-процентной отметке. Стратегические планы напрямую связаны с реализацией национальных задач в сфере средств производства и автоматизации.Предприятие подтверждает статус драйвера отрасли, а руководство уверено, что развитие станкостроения — ключевой фактор роста производительности, технологической независимости и конкурентоспособности экономики России.