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АО «Транснефть — Дружба» завершило работы по модернизации оборудования нефтеперекачивающей станции (НПС) «Малиновка» в Тамбовской области.

Работы велись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с марта 2020 года. Цель — обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание высокой промышленной безопасности системы транспортировки нефти.

Специалисты демонтировали четыре фильтра-грязеуловителя (ФГУ), выработавших нормативные сроки эксплуатации. Взамен установлены три ФГУ большего диаметра с увеличенной пропускной способностью. Оборудование предназначено для очистки нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам (МН) Куйбышев — Унеча — Мозырь-1 и Куйбышев — Унеча- 2. Выполнено устройство новой площадки обслуживания ФГУ.

Уменьшение числа фильтров-грязеуловителей позволило сократить количество узлов запорной арматуры и тем самым повысить надежность работы НПС. Смонтированы шесть шиберных задвижек с электроприводом взамен восьми ранее функционировавших.

Проложено более 280 м новых технологических трубопроводов. Проведено устройство подъездных дорог и благоустройство территории.

Новое оборудование успешно прошло индивидуальные испытания, комплексное опробование и введено в эксплуатацию.