В Якутии на федеральной трассе А-360 досрочно ликвидировали 25 км гравийно-щебеночных разрывов
На три месяца раньше предусмотренного срока завершены работы на четырех участках трассы А-360 «Лена», расположенных в Алданском районе Якутии.
Так, в рамках ремонтных работ дорожники ликвидировали три гравийно-щебеночных разрыва общей протяженностью 16 км. Участки трассы с 900-го по 906-й км, с 906-й по 907-й км и с 907-го по 916-й км получили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие с применением полимерно-битумного вяжущего (ПБВ). Эта технология в суровых климатических условиях Якутии позволяет продлить срок службы дорожной одежды и предотвращает появление температурных трещин.
Кроме этого, были отремонтированы 15 водопропускных труб, а для организации водоотвода с проезжей части и откосов насыпи были устроены бетонные лотки.
Также на участке км 907 — км 916 дорожники построили площадку отдыха, где установили беседку и металлическую эстакаду для осмотра автомобилей.
Ещё один гравийно-щебеночный разрыв протяженностью девять километров ликвидировали в рамках капитального ремонта. На этом участке нижний слой основания выполнили из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексными вяжущими (метод холодного ресайклинга). Верхние слои — трехслойный асфальтобетон.
Для обеспечения отвода и сброса воды с проезжей части специалисты устроили открытые лотки с гасителями у подошвы насыпи в кювете, а также установили пять водопропускных труб.
Помимо этого, участок получил новую площадку отдыха для водителей с просторной беседкой и эстакадой.
В целях повышения безопасности дорожного движения на всех четырех участках выполнен комплекс работ по обустройству: установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесена горизонтальная разметка.
Стоит отметить, что ликвидация переходного типа покрытия является приоритетной задачей федеральных дорожников трассы А-360 «Лена». К концу текущего дорожно-строительного сезона планируется перевести в асфальтобетон еще 21 км грунтовок. Оставшиеся 174 км должны быть полностью ликвидированы к 2024 году.
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