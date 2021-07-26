Многофункциональный центр единоборств открыт в Хабаровске

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Краевой центр единоборств открылся в Хабаровске. Первыми с оснащением спортивного сооружения познакомились спортсмены двух видов спорта — самбо и прыжков на батуте. Центр единоборств также станет базовым для отделений по боксу, спортивной борьбе, киокусинкай, дзюдо и фехтованию.

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— Спортивный объект замечательный. Оборудование в нём самое современное. Для нашего вида спорта важна высота потолка — здесь она соответствует требованиям. Думаю, что с появлением такой тренировочной базы вырастут и результаты на соревнованиях, — рассказала мастер спорта по прыжкам на батуте Виктория Ходевцева.

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В здании площадью около 5 тысяч квадратных метров размещены универсальный спортивный зал с трибунами на 1200 зрителей, специализированные помещения для различных видов единоборств, спортивные залы с раздевалками и душевыми. Также здесь предусмотрены комфортные тренерские, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.

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