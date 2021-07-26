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В Геленджике открыт современный диализный центр

 © gelpriboy.ru

Диализный центр создали в трехэтажном здании площадью 1 тыс. кв. метров. Здесь представлены основные и вспомогательные помещения. В том числе два зала для гемодиализа, оснащенные современными кроватями-трансформерами, а также наушниками и телевизорами.

Центр работает с понедельника по субботу с 7:00 до 0:00. В нем могут пройти бесплатное лечение как жители города, так и гости курорта, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

 © gelpriboy.ru
Источник: https://kuban24.tv/item/v-gelendzhi...rylsya-sovremennyj-dializnyj-tsentr

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модернизация здравоохранения, Краснодарский край
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