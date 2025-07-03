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1 июля 2025 года в Адлере начал работу новый лечебно-диагностический центр крупнейшей медицинской сети юга России — Клиники Екатерининская.

Медицинский центр расположен по адресу: улица Гастелло, 26/1, и станет точкой притяжения для жителей и гостей города, ищущих современную, качественную и доступную медицинскую помощь.

Это уже 12-й центр сети, признанной за высокий стандарт диагностики, лечения и сервиса. Новый филиал — это свыше 1400 квадратных метров передовой медицинской инфраструктуры. Центр способен ежегодно обслуживать до 50 тысяч пациентов — как взрослых, так и детей.

© kubnews.ru

На базе Клиники доступно более 3 тысяч видов лабораторных исследований, биоматериал обрабатывается в собственной круглосуточной лаборатории сети в Краснодаре — одной из самых технологичных в регионе.

Также в центре представлены ключевые инструментальные программы диагностики: ультразвуковые исследования и рентгенография.

В структуру центра входит дневной стационар — решение для пациентов, которым требуется медицинское наблюдение и лечение в течение дня, без необходимости круглосуточной госпитализации. Это удобно, безопасно и позволяет проходить терапию в комфортных условиях, сохраняя привычный ритм жизни.

В центре ведут прием специалисты более чем 20 направлений.

© kubnews.ru

Каждый пациент получает персонализированное медицинское сопровождение от первого визита до полного выздоровления. Здесь работают врачи с многолетним клиническим опытом, высоким уровнем экспертизы и бережным отношением к каждому человеку.

Открытие центра в Адлере — это стратегический шаг в сторону повышения доступности медицинской помощи на юге России.

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